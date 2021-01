Corona und Wahlen

Norman Börner ist Lokalreporter in Zeulenroda.

Reporter Norman Börner über die außergewöhnliche Wahl in Hohenleuben

Die Wahl in Hohenleuben ist überschaubar. Lange Schlangen vor dem Wahllokal hat keiner befürchtet. Dennoch zeigt die Wahl Dinge auf, die in diesem Superwahljahr im Schatten der Corona-Pandemie zu erwarten sind. Nicht umsonst hieß es aus dem Büro des Bundeswahlleiters im Dezember, dass man jetzt genau beobachte, wie Wahlen auf kommunaler Ebene organisiert werden.

So zeichnet sich ab, dass trotz der Empfehlung zur Briefwahl viele Menschen ihr Wahlrecht an der Urne wahrnehmen. Eine Pflicht zur Briefwahl wird ohnehin kaum durchzusetzen sein. Zudem haben manche Menschen Vorbehalte gegenüber der Briefwahl. Das könnte Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Außerdem dient die Urnenwahl dem Schutz des Wahlgeheimnisses. Es wird sich zeigen müssen, was die Politik aus den Erfahrungen der kleinen Wahlen macht.

In Hohenleuben funktionierte vieles sehr unkompliziert und koordiniert. Plexiglasscheiben schützten die Helfer. Ein Rundkurs verhinderte unnötige Kontakte. Das Vorzeigen des Ausweises funktionierte hier wohl auch mit Maske ganz gut, weil sich die meisten Menschen in der kleinen Stadt kennen.

Einen klassischen Wahlkampf gab es allerdings im Vorfeld kaum. Das liegt nicht nur daran, dass Stefanie Soch als einzige Kandidatin ins Rennen ging, sondern auch an fehlenden Möglichkeiten. Mehr als Flyer verteilen sei offline nicht drin gewesen, sagt sie. Um auch ältere Menschen ohne Internetaffinität zu erreichen. Kontaktreduzierung während einer Pandemie und demokratische Teilhabe sind also im gemeinsamen Kontext nicht ganz unproblematisch.