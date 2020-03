Corona-Zeit zum Lesen und Spielen nutzen

Was in Zeiten des normalen Alltages vielleicht etwas zu kurz kommt, sollte jetzt, wo viele zu Hause sind mit ihren Kindern durchaus möglich sein: Ein Vorlesenachmittag oder ein Nachmittag an dem die Sprösslinge die Familie mit einer schönen Geschichte unterhalten. Basteln nach Anleitung aus einem Buch und die Malstunde, wo Buchvorlagen zum Ausmalen, die schönsten Zeichnungen hervorbringen und gerade von den Jüngsten immer wieder allzu gerne gemacht wird. ausgemalt wird, was möglich ist.

Die Zeitung wollte wissen, ob in den Buchläden der Stadt Zeulenroda vermehrt in den letzten tagen Bücher gekauft wurden.

Lernhilfen und Bücher von Hans Thiers gefragt

Heike Stößel vom Bücherzauber in der Schleizer Straße 4 konnte keine extrem vermehrte Nachfrage nach Mal- und Bastelbüchern bemerken. Allerdings waren solche Bücher gefragt, die Lernhilfen für die unterschiedlichsten Klassenstufen anbieten. Mathematik, Deutsch und auch Englisch waren hier gefragt. „Die Eltern wollen so die Schulfreie Zeit ihrer Kinder überbrücken und sie eben doch zum lernen anhalten“, sagt die Inhaberin. Erwachsene aber hätten in den letzten Tagen verstärkt Gefallen an dem nun dritten band von Hans Thiers „Neue Mordfälle im Bezirk Gera“ gefunden.

Kinder- und Jugendliteratur hoch im Kurs

Ein paar Meter weiter auf dem Markt in Zeulenroda in der Bücherstube haben sich in den vergangenen Tagen vor der Schließung die Kunden vermehrt die Klinke in die Hand gegeben. Kinder- und Jugendliteratur waren von Erwachsenen ebenso begehrt, wie von Teenies und jungen Leuten. Tiergeschichten wie „Mein Lotta-Leben“ oder Mitmachbücher, wie „Spring in eine Pfütze“ sind angesagt. Die Jungs lesen gern Abenteuer- und Fantasygeschichten, wie „Animox“. Immer begehrt sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen sind nach wie vor Romane mit viel Magie und Zauberei. Da steht nach wie vor „Harry Potter“ und „Der Welten-Express“ hoch im Kurs, so die Inhaberin Claudia Sommer. Aber auch Bastel- und Malbücher wurden gekauft, erzählt die Zeulenrodaerin. Und auch Erwachsene haben sich mit Büchern eingedeckt. „Da ist die Bandbreite groß“, so Claudia Sommer. Von Fantasy, Thriller, Historie bis hin zu Romanen. Die Bücherstube ist zwar geschlossen, doch haben sie ihren Online-Shop nun auch auf Versand direkt nach Hause erweitert. Der Versand erfolgt direkt durch unseren Großhändler.

In Triebes sind Gesellschaftsspiel begehrt

Bei Jörg Buchholz im Buch-Schreib und Spielwarengeschäft im Triebesgrund in Triebes waren es besonders die älteren Leute, die vermehrt zu Zeitschriften greifen. Während beim sonstigen Lesestoff wie Bücher die Nachfrage nicht höher war, gab es eine größere nachfrage bei Gesellschaftsspielen, so der Triebeser Geschäftsmann.