Dafür einstehen, dass es nicht umsonst war

Annita Ströhla ist 12 Jahre alt, als sie die Nachricht vom Tod ihres Vaters erreicht. Von einem Granatsplitter durchbohrt. Im Krieg gefallen. Ein Jahr vor dem Ende des Krieges 1945 wurde er noch eingezogen. Zurück bleibt die Mutter mit fünf Geschwistern. Das war vor beinahe genau 75 Jahren.

Aber als am Freitag auf dem Rose-Luxemburg-Platz dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus gedacht wird, sind die Gedanken an diese Zeit wieder da. „Ich bin aber nicht nur hier, um den Schicksalen der vielen sinnlosen Toten zu gedenken. Sondern auch weil ich sehe, wie europaweit die Rechten erstarken. Das macht mir Angst“, sagt sie. Das betont auch Frank Höhn vom Ortsverband Zeulenroda-Triebes der Partei Die Linke, die die Gedenkveranstaltung zusammen mir der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft in Thüringen organisiert.

„Das Gedankengut Faschismus lebt nämlich in einigen Köpfen weiter“, sagt er. Denn die Ideologie sei auch nach dem 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa, geblieben und heute präsenter denn je. „Wir müssen wachsam sein“, schließt er seine Rede und bitte die Anwesenden um eine Gedenkminute.

Seit der Wende führe die Partei auf dem Platz am 8. Mai dieses Gedenken durch. Ein Gedenkstein erinnert dort an die Opfer des Nationalsozialismus. In der DDR gab es an diesem Tag ähnliche Veranstaltungen. „Die waren staatlich verordnet“, sagt Eberhard Schöne aus Zeulenroda. Heute kämen die meisten hier aus ganz individuellen Gründen.

Er ist hier, weil er fürchtet, dass die Menschen aus der Geschichte nichts gelernt haben. „Es gibt einen alten amerikanischen Western. Zwölf Uhr Mittags heißt der auf Deutsch. Dort gibt es eine Szene, in der der Sheriff über das sinnlose Morden sagt: Wenn du am Ende alleine auf einer schmutzigen Straße stirbst, dann war alles umsonst“, erzählt er. Er hoffe, dass man dies nicht irgendwann über unsere Gesellschaft berichten muss.