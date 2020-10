Das Fundament des Turmes in Langenwolschendorf steht, nun fängt das Träumen wieder an

Es wurde ja nun wirklich schon viel geschrieben über den Bau des Aussichtsturmes auf der Schönen Höhe in Langenwolschendorf. Wie es von der Rotwein-Idee einiger Idealisten, zu einem Aufruf zur Bürgerbeteiligung mit überwältigender Resonanz kam. Wie aus fixen Ideen schließlich Skizzen, Förder- und Baupläne wurden. „Heute ist aber noch mal ein ganz besonderer Moment. Jetzt geht es wirklich los“, sagt Horst Gerber vom Förderverein zur Grundsteinlegung für das Projekt am Samstag. Die Idee ist nun ein Fundament aus Beton geworden und spätestens im Frühjahr soll der Turm stehen.

Nun gut, noch mal eine kleine Zusammenfassung: Im Herbst 2017 sitzen Zeulenrodaer und Langenwolscherdorfer beisammen und fahnden nach einer Idee. Gesucht: Ein Bürgerprojekt, das nicht nur den Tourismus stärkt, sondern auch das eingeschlafene Engagement unter den Bürgern weckt. Rotwein macht bekanntlich größenwahnsinnig. So muss wohl die Idee eines beinahe 40 Meter hohen Aussichtsturms entstanden sein. Aber auch die Vernunft redet noch ein Wörtchen mit. Klar, sowas kann nur ein Langzeitprojekt sein. „Wir dachten: Vielleicht wird es in zehn Jahren mal fertig. Wenn wir gut sind“, fasst der Vereinsvorsitzende Ulrich Herrmann den ersten Zeitplan zusammen. Es kommt anders: Zahlreiche Spenden gehen ein, so dass die Idee schnell auf weitaus flinkeren Beinen steht. Mehr als 100.000 Euro sind bis heute im Spendentopf gelandet. „Erstaunlich, was möglich ist, wenn Menschen engagiert zusammen an einer Ideen arbeiten“, sagt Peter Bause, der zu den Unterstützern der ersten Stunde zählt.

Ein Turm, viele persönliche Geschichten

Und so sind es vor allem die Geschichten der Menschen, die in die Umsetzung eingebunden sind und die so irgendwie mit zum Fundament zählen. Wie die von Langenwolschendorfs Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU), der einst von seinem Vater erzählt bekam, vom alten Aussichtsturm an selber Stelle, habe man bei gutem Wetter bis zum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sehen können. „Bald kann ich das überprüfen“, sagt er. Oder die von Erich Fritsche, einem Exil-Langenwolschendorfer der heute in Bonn lebt. Er spendete als Privatperson gleich 4000 Euro für den Bau. Es gibt wohl noch viele weitere. Denn von den 177 Stufen des Turms, die jeweils mit einer Spende von 500 Euro erworben werden können, sind gut drei Viertel verkauft. Wohl jeder dieser Spender hätte eine Geschichte zu erzählen, warum er das Projekt unterstützt.

Es wird schon wieder herumgesponnen

Irgendwann werden sie erzählt werden. Spätestens wenn im nächsten Frühjahr der Blick von der „Schönen Aussicht“ über das Vogtland schweift. „Das wird der nächste große Moment“, sagt Ulrich Herrmann. Und dann? „Wir haben noch viel vor. Aber ich muss mich zusammenreißen, nicht wieder mit dem Träumen anzufangen“, sagt Vereinsmitglied Bernd Grünler. Bänke und Infotafeln sollen Gäste ziehen. An Feiertagen soll es Veranstaltungen mit Gastronomie geben. „Wir haben beim deutschen Wetterdienst angefragt, ob sie nicht eine Webcam oben anbringen wollen. Aber wie gesagt, wir spinnen da aktuell schon wieder viel zu viele Ideen“, sagt Bernd Grünler und hält sich den Finger vor die Lippen. Das Schöne ist – es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass auch diese Spinnereien der Turmbauer irgendwann Realität werden.

