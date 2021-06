Das Leben kehr langsam zurück

Immer wenn der Freitagabend naht, lasse ich die Woche Revue passieren. Und eines hat sie mir ganz deutlich aufgezeigt: Das Leben kommt langsam, aber mit einer gewissen Bestimmtheit, wieder auf Schwung. Es ist schön zu spüren, dass die Menschen, trotz aller noch gebotenen Vorsicht, wieder freundlicher aus den Augen schauen, nicht mehr ganz so scheu sind und wieder etwas mehr Redebedarf haben. Nichtsdestotrotz habe ich es genossen, die vielen kleinen und großen Geschichten aufzuspüren und sie aufzuschreiben. Gefehlt hat mir aber das persönliche Gespräch, dass in der längeren Vergangenheit manchmal ganz spontan war. Als eingefleischter Lokaljournalist sind Telefongespräche nur ein Notbehelf. Ich möchte persönlich mit den Menschen reden, möchte ihnen im Gespräch auch so manches entlocken, was sie mir am Telefon niemals sagen würden. Wie hat ein Kollege mal gesagt: „Geht hin zu den Leuten“. Bei einem Inzidenzwert von Null im Landkreis Greiz, dürfen alle berechtigte Hoffnungen hegen, dass nun wieder Normalität einkehrt. Darunter sind die vielen Händler und Gewerbetreibenden, die Menschen, die für die körperliche Schönheit und Fitness anderer täglich einstehen, und auch die Gastronomen, die Handwerker und all die anderen Menschen, die an der Last der Pandemie schwer zu tragen hatten. Von den Widrigkeiten nicht abschrecken lassen, haben sich die Vogtlandpioniere. Sie haben Visionen entwickelt, die den Greizern Hoffnung für eine gute Zukunft ihrer Stadt und dem Umland verleihen. Die Zeulenrodaer versuchen die Innenstadt zu beleben. Eine erste gab es am Freitagabend mit „Willkommen Nachbar“. Weitere sollen folgen. Wir alle sind gespannt darauf, was die nächsten Wochen für schöne Events auf uns warten. Es hat uns gefehlt, das Miteinander. Wie sagt man: „Wer gut arbeitet, der darf auch gut feiern“.