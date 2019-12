In Zeulenroda gehört es zur Tradition, dass am Nachmittag der Weihnachtsmann den Markt besucht und Geschenke an die Kinder verteilt.

Das macht die kleinen Adventsmärkte der Region aus

Die Adventszeit ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Nach Schätzungen des Bundesverbandes Deutscher Schausteller werden auf den rund 2500 Weihnachtsmärkten in Deutschland drei bis fünf Milliarden Euro Umsatz erzielt. Auf den großen Thüringer Märkten in Erfurt, Jena oder Rudolstadt tummeln sich im Dezember Millionen von Besuchern.

Neben den Riesenveranstaltungen stellen aber auch viele kleinen Orten einen eigenen Markt auf die Beinen. Hier bleibt das Markttreiben meist auf ein Adventswochenende beschränkt. Vergangenen Samstag und Sonntag öffneten beispielsweise in Zeulenroda, Berga und Mohlsdorf die Glühweinbuden. Wir haben uns bei Organisatoren und Besuchern vor Ort umgehört, was die kleinen Märkte so besonders macht.

Berga - Hobbykünstler stellen sich vor

Unsere Tour beginnt in Berga. Hier füllt sich bereits kurz nach 13 Uhr der Platz vor dem Rathaus. Neben klassischen Markthändlern gibt es, in sieben Holzbuden Kunsthandwerk zu entdecken. Yvonne und Jessica Lange sind in diesem Jahr das erste Mal mit einem Stand vertreten. Die Bergaerinnen verfeinern in ihrer Freizeit Glasrohlinge zu weihnachtlich verzierten Christbaumkugeln und Dekoflaschen. „Es ist das erste Mal, dass wir unsere Sachen öffentlich präsentieren“, sagt Yvonne. Weil die Standgebühr niedrig sei, hätten in Berga viele Freizeitkünstler die Möglichkeit, ihr Hobby vorzustellen. Auch Holz-, Näh- und Wachsarbeiten von regionalen Künstlern gibt es zu entdecken.

Sofort ins Auge fällt der bunt verzierte Weihnachtsbrunnen in der Mitte des Marktes. Im vergangenen Jahr gewann das auch Märchenbrunnen genannte Schmuckstück sogar den ersten Preis im Wettbewerb eines Radiosenders. Der Heimatverein kümmert sich jedes Jahr liebevoll um die Gestaltung.

Mohlsdorf - Ohne die Vereine geht nichts

Die nächste Station ist der kleine aber feine Markt in Mohlsdorf. Auch hier geht ohne die Unterstützung der Vereine nichts. Nachdem der Adventsmarkt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, nahm sich in diesem Jahr der Sportverein FSV Mohlsdorf der Aufgabe an. „Als wir gefragt worden, war klar, dass wir es machen. So können wir uns als Verein auch mal zeigen“, sagt der Vorsitzende Stefan Täubert. Zusammen mit Doreen Schaller vom Billardcafé Monte Carlo hat man auf dem Vorplatz des Lokals ein paar Hütten aufgestellt. Dort kümmern sich die Frauen von der Abteilung Gymnastik liebevoll um die Versorgung. Selbst gebackene Kekse, Kuchen und Waffeln haben sie mitgebracht.

Auch die Freie Regelschule Reudnitz ist mit einem Tombolastand vertreten. „Die Schule ist ein Teil des Dorf und wir freuen uns, hier mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, sagt Lehrer Alexander Just. Das sei schließlich auch das besondere Flair dieses Marktes. „Es ist ein Markt von Mohlsdorfern für Mohlsdorfern“, sagt Doreen Schaller.

Zeulenroda - Treffpunkt für Freunde, Bekannte und Kollegen

Unsere Tour endet in Zeulenroda. Der Weihnachtsmarkt vor dem Ambiente des klassizistischen Rathaus findet hier jedes Jahr am 2. Adventswochenende statt. Er ist im Vergleich zu den Veranstaltungen in Berga und Mohlsdorf zwar eine Nummer größer, doch auch hier prägen die Vereine die Atmosphäre. So zaubert der Zeulenrodaer Carnevalsverein an einem Stand Röhrendetscher.

Schüler des Gymnasiums sammeln mit einem Glühweinverkauf Geld für ihren Abiball. Die jugendlichen Standbetreiber haben auch gleich ein gutes Argument für den lokalen Markt auf Lager. „Dieses eine Wochenende ist einfach super, um sich in der Vorweihnachtszeit noch einmal mit Freunden und Bekannten zu treffen und einen Glühwein zu trinken“, sagt Nele Schneider. Die soziale Komponente fehle auf den großen und anonymen Märkten meist.