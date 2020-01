Das sagt der Handel zu Plänen, das Kleingeld abzuschaffen

Kathrin Kliche arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei in Zeulenroda-Triebes. Wenn es nach ihr ginge, sollten die kleinen Cent-Münzen abgeschafft werden. „Viele Stammkunden bringen uns regelmäßig ihre Kleingeldreserven vorbei“, sagt sie. Während im Supermarkt die Kassierinnen, das Kleingeld oft ablehnen würden, wolle man den persönlich bekannten Kunden, den Wunsch nicht abschlagen. Zudem käme bei ihr aufgrund der kleinen Beträge ohnehin viel Kleingeld zusammen. Eimerweise würde man die Münzen zur Bank bringen. „Das ist natürlich mit Kosten verbunden“, sagt sie.

Mehrheit der Deutschen sind für Abschaffung

Frank Schachtschabel kauft gerade Brötchen und kann nur nicken. „Ich bin auch dafür. Die Kupfermünzen sind Ressourcenverschwendung und nerven im Geldbeutel“, sagt er. Einen entsprechenden Vorschlag hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorgestellt. Mit dem Ziel der Entbürokratisierung enthält das Arbeitsprogramm der Kommission einen „Vorschlag für einheitliche Rundungsregeln“ – mit dem Ziel, Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen. In einer deutschlandweiten Umfrage sprach sich vor zwei Jahren eine knappe Mehrheit dafür aus, dass Kupfergeld abzuschaffen

Händler bei Kartenzahlung skeptisch

Bernd Damme vom Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes sagt, dass die Abschaffung des Bargeld allgemein schon einmal Thema unter den Gewerbetreibenden war. „Dieses Thema ist aber überwiegend auf Ablehnung gestoßen“, sagt er. Die totale Transparenz des Kunden, werde von den meisten Leuten abgelehnt, so die Begründung. Außerdem würden kleinere Geschäfte in der Stadt davor zurück schrecken, auch Kartenzahlung anzubieten. Die Gebühren für den Service – die zwischen ein bis drei Prozent liegen kann – halte sie ab. Über eine Abschaffung des Kleingeldes sei bisher nicht gesprochen worden.

Für Sparkasse ist Einzahlung kostenintensiv

Janine Lehninger von der Beratungsstelle Zeulenroda der Sparkasse Gera-Greiz würde das Aus der kleinen Cent-Münzen begrüßen. „Die fünf Cent-Münzen können sie gleich mit abschaffen“, sagt sie. Die Sparkasse biete ihren Kunden noch die kostenlose Einzahlung von Kleingeld am Automaten an. Allerdings sei die Wartung des Gerätes sowie der Abtransport der Münzen für das Kreditinstitut sehr kostenintensiv. Sind also alle für die Abschaffung? Alexandra Stephan ist Floristin in einem Blumengeschäft in Greiz und anderer Meinung. „Wenn man dann alle Preise glatt macht, geht uns der psychologische Effekt von Preisen der Marke 19,95 flöten“, sagt sie. Ihre Sorge scheint allerdings unbegründet. Denn folgt man dem Beispiel Italien, wo das Kleingeld bereits 2018 aus dem Verkehr gezogen wurde, wird auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet. Preise wie 19,99 Euro gibt es weiterhin. Auf- oder Abgerundet wird nicht bei einzelne Posten, sondern die Gesamtsumme auf dem Kassenbon.