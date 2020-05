Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das steckt hinter dem Mast bei Bernsgrün

Mehrere Leser hatten nachgefragt, was der Anfang April auf einem Feld zwischen Schönbrunn und Bernsgrün installierte Mast für eine Bedeutung hat. Wir haben nachgehakt und konnten den Mast dem Mobilfunkanbieter Vodafone zuordnen. Das Unternehmen wolle damit die mobile Breitbandtechnologie LTE in Zeulenroda-Triebes spürbar verbessern. Bei dem Mast handelt es sich allerdings nur um eine temporäre Basisstation. Der Ausbau soll im Zwei-Stufen-Plan erfolgen.

„Von dieser wichtigen Infrastrukturmaßnahme profitieren etwa 2.500 Bewohner und Gäste in den zuvor nicht oder nur schlecht versorgten Bereichen Bernsgrün, Arnsgrün, Schönbrunn und Frotschau“, teilt der Konzern auf Nachfrage mit. Die nun aufgestellte Station sei aber nur eine temporäre Basisstation (MRT = Mobile Radio Trailer), auf einem von Vodafone angemieteten Grundstück. Dies soll voraussichtlich ab Juni 2020 in Betrieb gehen und auf diese Art und Weise die Mobilfunkversorgung der Bevölkerung verbessern.

Die neue (mobile) LTE-Station soll solange aufgebaut und in Betrieb bleiben, bis im zweiten Schritt eine dauerhafte Lösung durch eine fest installierte Mobilfunk-Station durch Vodafone realisiert wird. Daran werde bereits gearbeitet, teilt der Konzern mit. Vodafone betont, dass die Versorgung auch der lokalen Wirtschaft entgegen käme. „Für die Betriebe in der Region bringt die LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, denn eine starke Netzinfrastruktur ist im digitalen Zeitalter der entscheidende Rohstoff der Wirtschaft für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand der Region“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Der Anbieter verfügt in seinem bundesweiten Bestand über rund 150 mobile Basisstationen (MRT). Diese werden zum Teil an jedem Wochenende per LKW durch die Republik gefahren, um kurzzeitig bei Massen-Veranstaltungen (beispielsweise bei Open-Air-Festivals und Volksfesten) eingesetzt zu werden. Außerdem werde der neue Mast in Bernsgrün so konzipiert, dass eine Erweiterung mit 5G-Antennen möglich ist und auch Wettbewerber den Mast mitnutzen können – indem auch sie ihre eigenen Antennen installieren können, wenn sie es denn möchten.