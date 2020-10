Das unverständliche Zögern beim Breitbandausbau in Zoghaus

Das kleine Büro von Andreas Fleischer ist an diesem Nachmittag so etwas wie eine reale Whats-App-Gruppe. Sie erinnern sich: Ein Ort im echten Leben, an dem sich Nachbarn und Freunde über den aktuellen Knatsch austauschen. Ein Nachbar hat frische Eier vom Hofladen nebenan dabei, der eine kommt einfach zum Quatschen und der Inhaber des kleinen Autohandels serviert jedem einen Kaffee aus

dem neu gekauften Kaffeevollautomaten.

Der letzte Punkt lässt es schon erahnen. Hier geht es nicht um klischeehafte Dorfromantik, in der die Menschen noch ohne moderne Technik auskommen und glücklich sind. Im Gegenteil. Jens Meyer, der bei Andreas Fleischer auf der Couch sitzt, wünscht sich endlich technische Augenhöhe. „Wir wollen auch im oberen Ortsteil in absehbarer Zeit zukunftsfähiges Internet haben“, sagt der technische Leiter eines global agierenden Maschinenbauunternehmens.

Verärgerung über Informationspolitik der Gemeinde

Aber damit wird es wohl erstmal nichts. Denn im 14,4 Millionen Euro schweren Förderprogramm für den Breitbandausbau in der Region ist der kleine Ortsteil nicht enthalten. Laut Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) aus zwei Gründen: So sei Zoghaus bereits vor fünf Jahren über ein Förderprogramm auf einen technischen Standard von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) gebracht worden. Das schließe eine erneute Förderung aus. Außerdem würden nur Haushalte mit unter 30 Mbit/s Bandbreite als unterversorgt gelten.

„Ich ärgere mich über die Informationspolitik. Es ist seit 2017 bekannt, dass wir unter den Umständen nicht mit in die Förderung kommen und erfahren es jetzt“, sagt Jens Meyer, der auch im Gemeinderat sitzt.

Diskrepanz zwischen Vertrag und Realität

Laut Breitbandatlas sind in der Gemeinde Langenwetzendorf derzeit nur in 35 Prozent der Haushalte 100 Mbit/Sekunden möglich. Nach dem Ausbau sollen mehr als 80 Prozent der Anschlüsse im Projektgebiet mit 100 Mbit/s oder mehr versorgt sein. Eine deutliche Verbesserung, aber welche Chancen bestehen für die 30-Mbit-Gebiete? Eine Geschwindigkeit, die schon heute nicht mehr für anspruchsvolle Video-Konferenzen oder Streaming in HD-Qualität ausreicht. „Schön wäre es, wenn diese Geschwindigkeit überhaupt mal ankommen würde“, sagt Andreas Fleischer.

Was im Zentrum des Ortes kein Problem ist, sei bei ihm illusorisch. Laut Vertrag sollen bei ihm 28 Mbit/s möglich sein.

Mit Zettel und Stift notiert er die Geschwindigkeiten. Allerdings: Schwankungen können auch am WLAN-Signal liegen. Foto: Norman Börner

Mit Zettel und Stift notiert er über den Tag verteilt die realen Geschwindigkeiten. Sie schwanken und liegen meist darunter. Allerdings: Ein Telefonat mit dem Netzanbieter, der das Verwenden eines LAN-Kabels vorschlägt, bringt Besserung. Das zeigt ein methodisches Dilemma. Die „wahre“ Geschwindigkeit wird von vielen Faktoren beeinflusst: Endnutzer, Tageszeit und Signaldämmung durch das Kupferkabel.

Laut Wirtschaftsministeriums des Bundes zählt bei der Beurteilung der Förderfähigkeit jene maximale Geschwindigkeit, die am Hausanschluss anliegt. Aber das Ministerium verlässt sich hier im Normalfall auf die Angaben der Netzanbieter. Dass diese Angaben oft nicht mit der Realität übereinstimmen, ist bekannt. Die Bundesnetzagentur bietet daher ein Prüftool an, um die tatsächliche Geschwindigkeit zu messen.

Für Langenwetzendorf liegen im aktuellen Breitbandbericht keine Ergebnisse vor, aber ein Blick in die Umgebung zeigt das Problem. So liefern die Anbieter in Weida im Durchschnitt nur 80 Prozent der vereinbarten Leistung. In Neustadt an der Orla sind es 60 Prozent. In Ronneburg sogar nur 36 Prozent. „Im Zweifel muss das von uns noch mal überprüft werden“, heißt es aus dem Ministerium. Eine Anfrage an den Anbieter Thüringer Netkom, welche Geschwindigkeit im Hause Fleischer möglich ist, bleibt unbeantwortet.

Förderung bis 100 Mbit/s soll bald möglich sein

Die Verkabelung im Ort erfolgt teilweise noch über alte und überirdische Kupferleitungen. Foto: Norman Börner

Jens Meyer zeigt aus dem Fenster seines Wohnhauses. Zwei Telefonleitungen hängen 30 Zentimeter vor dem Wohnzimmerfenster. „Etwas Gutes hat die Sache doch: Die kostenlose Wäscheleine bleibt damit wohl auf Lebenszeit erhalten“, scherzt er.

Aber das Lachen bleibt ihm im Halse stecken. „Im nächsten Lockdown werden meine Kinder also wieder keine zuverlässige Verbindung mit der Schule aufbauen können und ich werde mich wieder ins Auto setzen und auf Arbeit fahren, wenn eine Videokonferenz ansteht.“

Im Wirtschaftsministerium kann man den Unmut verstehen. „Wir wissen, dass die 30 Mbit/s nicht mehr zeitgemäß sind“, so ein Sprecher. Aber man habe mit der Europäischen Union eine Einigung erzielt, um die Förderschwelle auf 100 Mbit/s anzuheben. Die Verhandlungen ziehen sich seit Monaten. Das Problem: Der Internetausbau ist eigentlich Sache der Privatwirtschaft. Die staatliche Förderung mit Millionen ist ein massiver Eingriff in den Wettbewerb.

Auch deshalb sei die Schwelle so niedrig gesetzt. Sie bezieht sich quasi nur auf das Herstellen eines Mindeststandards, in der Annahme, den Rest regelt der Markt. „Wir wollen eine neue Förderrichtlinie und diese so schnell wie möglich umsetzen“, so das Ministerium.

Ministerium macht Hoffnung

Hoffnung für die Zoghauser? Könnte sein. Wenn sich die Förderrichtlinie ändere, seien Anpassungen am Förderbescheid möglich. Das Ministerium empfiehlt, Rücksprache mit den Fachleuten im Ministerium zu nehmen. Außerdem sei der damalige Ausbau in Zoghaus über das Land gefördert worden. „Wir haben keine Kenntnisse, wieso dass einer Bundesförderung im Weg stehen sollte“, heißt es. Auch die Überprüfung der tatsächlich anliegenden Geschwindigkeit durch die Bundesnetzagentur könne ein Ansatz sein.

Zudem betont das Ministerium, dass es er der Telekom – als Unternehmen, dass mit dem Netzausbau beauftragt wurde – frei stehe, Haushalte, die nicht Teil der Förderbescheids sind, privatwirtschaftlich anzuschließen.

Thomas Arold, der Nachbar mit den Eiern, muss los. Er handelt über das Internet mit Eintrittskarten. Um bei neuen Angeboten der Schnellste zu sein, hat er mehrere LTE-Anschlüsse zu Hause. „Ich bin auf schnelles Internet angewiesen“, sagt er. Kein billiges Vergnügen. Ob die Kupferleitung vor seinem Fenster einmal Glasfaser unter der Erde weicht? Es steht in den Sternen – oder im Anhang eines Förderbescheides.