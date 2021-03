Dem Chaos zu Leibe rücken

Es ist als ob man träumt, wenn man sich auf den Talsperrenwanderweg begibt und vor dem Chaos steht. Klar kann alles wieder behoben werden und klar, die Baumfällungen müssen erfolgen, wenn sich der Borkenkäfer breitgemacht hat. Aber kann man dann wirklich eine Baustelle, die es ja in diesem Fall für die Waldbesitzer ist, so verlassen? Kann man so frevelhaft mit dem Gut umgehen, das die Natur uns zur Nutzung bereitstellt und von vielen Menschen dankbar angenommen wird? Meine Schwester, der ich die Situation am Telefon schilderte und die es mit etwas Abstand betrachtet, hatte sofort einen Vorschlag parat: Warum organisiert ihr nicht einen Arbeitseinsatz und packt alle mit an, um den Wanderweg wieder zu dem zu machen, der er sein soll und war. Gute Idee, dachte ich und spinne den Gedanken dann noch etwas weiter. Die Waldbesitzer haben die Technik, vielleicht unterstützen auch die Bauhofmitarbeiter mit weiterer Technik und ein paar Naturliebhaber, Wanderer oder auch Radfahrer sowie die Mitglieder des Fördervereins Zeulenrodaer Meer sind bestimmt auch bereit, mit anzupacken. Wenn alle gemeinsam anpacken, dann sollte es doch möglich sein, dem Chaos den Kehraus zu machen. Dem städtischen Bauhof alleine die Aufgabe zu übertragen, wäre sicherlich etwas unfair. Ich wäre dabei.