Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dem Sport und der Freundschaft verpflichtet

Wer in Zeulenroda-Triebes und im Kreis Greiz in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Sport zu tun hatte, für den gab es kein Vorbeikommen an Werner Saller.

Unermüdlich setzte er sich als ehrenamtlicher Sportfunktionär auf Vereins-, Kreis- und Bezirksebene für den Sport ein. Und auch wenn sein Herz immer besonders stark für den Fußball schlug, war er auch den anderen Sportarten ein fairer Diener. Mehr als 65 Jahrefür den Sport aktiv Von 1986 bis 2002 war er ehrenamtlich für die Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen im Radsport tätig. Eng verbunden ist sein Name aber vor allem mit dem Fußball r. Seit 1949 war er als Funktionär und Schiedsrichter dem runden Leder verschrieben. Als Mannschafts- und Nachwuchsleiter hat er sich ebenfalls engagiert. Seit 1990 war er in unterschiedlichen Funktionen im Vorstand des einstigen Kreissportbundes Zeulenroda und später im Kreissportbund Greiz aktiv. Mit Leib und Seele dem Fußball verschrieben Am 9. Februar verstarb Werner Saller im Alter von 87 Jahren. Wir haben fünf ehemalige Weggefährten des Sportfreundes in die Redaktion bestellt und mit ihnen auf sein Leben zurückgeblickt. Da ist zum Beispiel Gottfried Färber. Er lernt Werner Saller 1962 kennen. „Ich habe ihn ein Fußballspiel pfeifen sehen. Keine Ahnung mehr, welches das war. Aber irgendwie hatte er mich schnell überredet, auch Schiedsrichter zu werden“, sagt er. Der Rest ist Geschichte. Beide engagieren sich im Kreisfachausschuss (KFA) Fußball bis 1994. Sie pflegen ein freundschaftlicher Verhältnis, das auch Meinungsverschiedenheiten stand hält. „Er war mit Leib und Seele dem Fußball verschrieben“, sagt er. Partnerschaft mit Tschechien als Herzensprojekt Birgitt Funke lernt Werner Saller erst sehr viel später kennen. Sie wird 1994 in den Vorstand des Kreissportbundes gewählt. Einer der der ersten Sätze, die Werner Saller zu ihr sagt, ist ihr heute noch immer präsent. „Wir müssen wieder nach Tschechien, hat er zu mir gesagt“, sagt sie. Die Partnerschaft mit der Kreissportorganisation, die seit über 50 Jahren besteht, war Zeit seines Lebens ein Herzensprojekt. Die sportlichen Vergleiche im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich werden bis heute fortgeführt. „Die Menschen in Tschechien waren wie eine zweite Familie für ihn“, erinnert sie sich. Mit dem Moped ins Grenzgebiet Günther Hoyer lernte Werner Saller ebenfalls über den Fußball kennen. Er ist Ehrenamtsbeauftragter im KFA Ostthüringen. „Das war bei einem Spiel in Schleiz. Der Werner hat da nicht gut gepfiffen“, erinnert sich Günther Hoyer. Er wird selbst Schiedsrichter, weil er es besser machen will, wie er sagt. „Als Schiri musst du ganz schön was aushalten“, sagt er. Das habe der Werner gekonnt. „Aber er konnte auch gut austeilen.“ Ohnehin sei Werner Saller hart im Nehmen gewesen. Weil er Zeit seines Lebens keinen Autoführerschein hatte, sei er zu DDR-Zeiten selbst zu Spielen im Grenzgebiet mit dem Moped gefahren. Engagement im Jugendbereich Katja Hahn ist heute Jugendsportkoordinatorin beim KSB Greiz. „Ich habe Werner immer für seinen unermüdlichen Einsatz im Jugendbereich bewundert“, sagt sie. Im Gedächtnis seien ihr vor allem die Begegnung der Zeulenrodaer mit den Jugendlichen aus Pilsen Nord geblieben. Für Uwe Jahn, dem ehemaligen Vorsitzenden des Kreissportbundes Greiz, hat Werner Saller damit auch geholfen, Vorurteile abzubauen. „Das gilt für Zeit nach dem Prager Frühling, als zwischen DDR-Bürgern und Tschechen großes Misstrauen herrschte. Aber auch für das vereinte Europa“, sagt er. Werner Saller sei deswegen eine gesellschaftliche Bereicherung gewesen, dessen Wirken weiter über den Sport hinaus geht. Und sogar über den Tod.