Den Segen gibt es trotz Corona-Pandemie

Zeulenroda-Triebes. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Sternsinger den Segen "C+M+B - Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" für 2021 nicht wie gewohnt überbringen. Dennoch wird auch in Zeulenroda-Triebes die Sternsingeraktion stattfinden.

Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto:

„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“

Gerade in dieser weltweit durch die Pandemie angespannten Situation benötigen die Kinder unsere Hilfe.

Am 6. Januar besteht von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich die Aufkleber mit dem Haussegen für 2021 in der Katholischen Kirche in Zeulenroda-Triebes, Aumaische Straße 51, abzuholen. Der Gemeindereferent wird in dieser Zeit in Zeulenroda sein.

Zudem kann auch telefonisch ein Termin für die Abholung vereinbart werden, im zentralen Pfarrbüro Schleiz unter der Telefonnummer: 03663/4 25 00 12 oder bei Frau Reuter unter Telefon 0170/6 86 96 26. red