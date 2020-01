Die Kirche der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Göhren-Döhlen wurden 2019 mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises Greiz ausgezeichnet.

Denkmalschutzstiftung fördert Kirchensanierung in Göhren-Döhlen

Für die Sanierung der Kirche in Göhren-Döhlen erhielt die Kirchgemeinde Kirchgemeinde im vergangenen Jahr den Denkmalschutzpreis des Landkreises. Gemeinsam mit der Unterstützung des Kirchenkreises, der Landeskirche, der deutschen Stiftung Denkmalschutz und aus Lottomitteln konnte das rund 10.000 Euro teure Projekt gestemmt werden.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) beteiligte sich mit 8.000 Euro. Nun erreichte Pfarrer Michel Debus eine Bronzetafel mit dem Hinweis „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der GlücksSpirale“. Die Tafel soll das Engagement der privaten Förderer der DSD und der Rentenlotterie von Lotto auch nach Abschluss der Maßnahmen an vorbildlichen Projekten in Erinnerung halten und zu weiterer Unterstützung motivieren. Die Dorfkirche ist eines von über 490 Objekten, die die DSD dank Spenden und Mittel der GlücksSpirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Thüringen fördern konnte.

Die an der Stelle eines Vorgängerbaues zwischen 1749 und 1751 errichtete Kirche von Göhren dominiert in ihrer städtebaulich exponierten Lage am Berg das Landschaftsbild. Die verputzte Saalkirche steht auf einem Sockel mit einem umlaufenden Band aus Sandsteinplatten. Die drei Glocken im Turm stammen aus dem 13. bis 16. Jahrhundert.