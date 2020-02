Der Bauer und die billige Milch

„Weil es mein absoluter Traumberuf ist. Der Umgang mit den Tieren. Die Gewissheit, am Ende des Tages etwas geschaffen zu haben“, antwortet Thomas Böttcher auf die Frage, warum er sich das jeden Tag antue. Der Landwirt verdient sein Geld mit der Milchproduktion. Seine Familie gehört zu den letzten privaten Bauern in Langenwetzendorf. Der Rest der Pflanzen- und Tierzucht ist in der Hand von Großbetrieben. Seine 220 Kühe geben 2,2 Millionen Liter Milch im Jahr. Auch Thomas Böttcher denkt groß. Denn kleine Betriebe hätten auf dem Milchmarkt kaum noch eine Chance. „Der niedrige Milchpreis gibt das Wirtschaften vor. Es zählt die Effizienz“, sagt er. Viele seiner Kollegen hätten deswegen aufgegeben.

Weniger Milchkühe und größere Betriebe in Thüringen

Tatsächlich gibt es in Thüringen immer weniger Milchviehbetriebe. Zahlen des Thüringer Verbandes für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht belegen dies. Der Verband nimmt die sogenannte Milchleistungsprüfung (MLP) der Thüringer Kühe sowie bei Schafen und Ziegen vor. 98 Prozent der Betriebe sind durch ihre Daten abgedeckt. So führten sie 2014 noch bei 356 Betrieben eine MLP durch. 2018 waren es nur noch 299 Unternehmen. Die Zahl der Milchkühe sank von 109.455 auf 99.536 Tiere. Die durchschnittliche Zahl der Kühe pro Betrieb aber stieg von 307 auf 332. Auch im Landkreis Greiz sei die Milchviehzucht kräftig zurück gegangen, sagt der Präsident des Kreisbauernverbandes Gerd Hallbauer.

Bauernverband fordert 40 Cent pro Liter

Für Thomas Böttcher vor allem eine Auswirkung des niedrigen Milchpreises. Der lag in Thüringen im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei etwa 33 Cent pro Liter. Zu wenig – sagt Gerd Hallbauer. „Wir brauchen die 40 Cent, um nicht ständig am Existenzminium zu wirtschaften.“ Thomas Böttcher investierte im Jahr 2012 in einen neuen Stall. Die Familie hält seit Jahrhunderten Rinder zur Milchgewinnung. Das Geschäft scheint sicher. Im Gegensatz zu Ackerbau oder Viehzucht verspricht der Handel mit der Milch monatliche Einnahmen.

Im Jahr 2012 gab es noch die Milchquote. Eine Reglementierung des Angebots, die für stabile Preise sorgen sollte. Seit der Abschaffung wird der Preis für die Milch, die Thomas Böttcher produziert, jeden Monat neu bestimmt. Der Landwirt hat dennoch einen zeitlich befristeten Vertrag mit einer Molkerei. „Wir erfahren erst rückwirkend, was unsere Arbeit im vergangenen Monat wert war“, sagt er. Auch wenn der Milchpreis unter die Wirtschaftlichkeitsgrenze fällt, ist er verpflichtet, weiter zu liefern.

Kreisbauernverband: Preisdumping muss aufhören

Was also tun? Eine Rückkehr der Quote hält Thomas Böttcher nicht für sinnvoll. „Die Macht liegt beim Einzelhandel. Es kann einfach nicht sein, dass wegen der Billigpreise im Supermarkt der Produzent am wenigsten vom Kuchen abbekommt“, sagt er. Am Montag lud Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Vertreter der Lebensmittelketten nach Berlin ein, um über vermeintliches Preisdumping im Handel zu sprechen. „Hier ist etwas in Schieflage geraten. Wir brauchen wieder faire Beziehen“, sagt Gerd Hallbauer. Auch er sieht im Einzelhandel den wichtigsten Akteur. Der Verbraucher werde sich im Normalfall immer nach dem günstigsten Preis richten.

Thomas Böttcher blickt etwas optimistischer auf den Konsumenten. „Ich bemerke, dass beim Verbraucher ein Umdenken stattfindet“, sagt er. Tierwohl, Regionalität und Fairness würden gegenüber dem Preis an Bedeutung gewinnen. An seiner Milchtankstelle werden täglich um die 40 Liter Milch direkt an der Mann gebracht. Das ist im Vergleich zu Gesamtmenge sehr wenig, aber für Langenwetzendorf ein guter Wert. „Der nachhaltige Verbraucher wird es alleine nicht richten. Aber es ist ein Zeichen, dass eine Welt in der Lebensmittel wieder wertgeschätzt werden, möglich ist“, träumt der Mann mit dem Traumberuf.