Der Blick hinter die Klassenzimmertür

So ein Tag der offenen Tür habe mehrere Vorteile, sagt Schulleiter Jens Dietzsch. „Beispielsweise kommen Schüler, Eltern und Lehrer mal ganz zwanglos außerhalb von Elternabenden ins Gespräch.“ Gleichzeitig sei es für die Lehrer aber auch ein tolle Möglichkeit, über den eigenen Klassenraum hinaus zu schauen und sich von den anderen Kursen inspirieren zu lassen. Und natürlich sei es der Tag, an dem die Schule Werbung bei den Grundschülern machen könne, für die bald der Gang auf eine neue Schule ansteht.

Neugier, Kreativität und Talente austesten

Wer am Samstag mit den Augen eines Grundschülers durch das altehrwürdige Gebäude streift, der sieht eine sehr vielfältige Schule. An der Schüler ihre Neugier, Kreativität und Talente austesten können. Schülerlotsin Theresa Mielisch nimmt uns mit auf eine Runde durch das Haus. Auch sie erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie gerade frisch von der Grundschule kam. „Ich hatte schon ein wenig Angst. So ein großes Haus und so viele Schüler“, sagt sie. Mehr als 600 Schüler besuchen das Ulf-Merbold-Gymnasium.

Aber das habe sich schnell geändert. „Ich merkte, hier kann ich mich gut entwickeln“, sagt sie. Wir betreten den Musikraum im obersten Geschoss der Schule. Hier stehen selbst gebastelte Instrumente, die Schüler der fünften Klasse selbst gebaut haben. Sie tragen Namen wie Frühstücksschlager, Büchertröte oder Deckelschlagzeug. „Die Kinder sollen so lernen, wie Töne erzeugt werden“, sagt Musiklehrerin Beatrix Seevers. Es ist auch ein kleines Cross-Over aus Werken und Musikunterricht.

Naturwissenschaft und bildende Künste

Nebenan führt der Zwölftklässler Luca Golz aus dem Chemie-Leistungskurs einem Grundschüler Experimente vor. „Egal, ob du dich für Naturwissenschaft oder Kultur interessierst. Hier wird eigentlich alles gefördert“, sagt er. Weiter hinten zeigen die Schüler der Kunstkurse und der Arbeitsgemeinschaft „Bildende Kunst“, was sie drauf haben. Selbstgemachte Taschen, Lampen und Bilder entstehen hier. „In der Kunst-Ag kann ich mich frei entfalten“, sagt Schülerin Elise Brandt aus der siebten Klasse.