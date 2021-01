Der Blick in die Zukunft

111 Jahre mag eine kaum vorstellbare Zeitspanne verkörpern. Für Jörg Neudeck ist sein Unternehmen so jung wie nie zuvor. Das meint er im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich wird in Familienunternehmen in Generationen gerechnet und die ist mit ihm in der vierten. Doch Angst um den Nachwuchs braucht er nicht zu haben. Dadurch, dass seine zwei Töchter im Unternehmen innerhalb der GmbH bereits involviert sind, könnte es durchaus auf der Hand liegen, dass der Nachwuchs in den Startlöchern steht. In der Vorbereitungsphase würde man sich jedenfalls bereits befinden.

Doch nicht nur , wenn es um den Nachwuchs geht, blickt der Inhaber in die Zukunft. Auch mit seiner Investition fühlt er sich für die Zukunft gut gerüstet. Schließlich baut er nicht nur schlechthin, sondern hat die Halle gleich so konzipieren lassen, dass er nachrüsten kann mit Photovoltaik und er rüstet um auf Elektroenergie. Wenn da noch einer davon spricht, dass die erfahrenen Unternehmer nicht den Blick in die Zukunft wagen, der hat sich mächtig getäuscht. Der Holzhandel Neudeck-Inhaber jedenfalls ist gerüstet und gibt seine Erfahrungen zugleich an den Nachwuchs weiter, der zudem ein Männer-Klischee aufweicht.