Der Mann für das Königsspiel

Manfred Wolf wurde mit dem GutsMuths-Preis für Lehrer, Erzieher und sonderpädagogische Fachkräfte durch das Kultusministerium des Landes Thüringen geehrt. „Ich kann Kinder begeistern und es macht mir persönlich Spaß“, sagt Manfred Wolf über seinen ehrenamtlichen Trainershop.

Seine Schützlinge stehen ihren Mann oder Frau

Der Zeulenrodaer pflegt seit 50 Jahren das Schachspiel. Dabei spielt er nicht in einem Kämmerlein, er gibt sein Wissen seit Jahrzehnten an die jüngere Generation weiter. Mit Erfolg: Denn viele seiner Schützlinge, denen er das Königsspiel beigebracht hat, stehen heute ihren Mann im Leben, sie sind in der ganzen Welt unterwegs. „Es macht mich stolz, wenn ich sehen kann, wie sich „meine Kinder“ entwickelt haben“, so Manfred Wolf. Dabei hat er die Zahl derer, die durch die Lehre des Königsspiels des heute 65-Jährigen gegangen sind, nicht sagen. „Es zeigt sich aber, dass Kinder, die Schach spielen, logischer, mit einem Blick voraus denken.“, so Wolf. Zudem hat er schon mehrfach die Bestätigung bekommen, dass durch das Training auch die schulischen Leistungen seiner Schützlinge verbessert haben. Und noch eine schöne Nebenwirkung hat das Training, so Wolf und erzählt von einer Begegnung mit einer Oma, die ihm sagte, dass, seit dem ihr Enkel zum Training geht, das Thema Schach ein ganz großes in der Familie ist.

Schachspiel regt das Gehirn an

Die beiden Zeulenrodaer Albin und Rickey kommen an diesem Tag zum Training in das Freizeitzentrum in Zeulenroda-Triebes. Auf die Frage, warum sie Schach spielen wollen, antwortet Albin: „Es regt meine Gehirntätigkeit an“. Für Rickey ist es eine gute Abwechslung vom Alltag. Beide lernen, trotz ihres noch jungen Alters, schon seit einigen Jahren das Königsspiel zu beherrschen. Stetige Spiele gegen einander haben sie schon richtig viel lernen lassen. Die Spielzüge selbst werden notiert und mit dem Trainer ausgewertet.

Albin und Rickey fühlen sich gut aufgehoben

Albin und Rickey, zwei der Schützlinge, fühlen sich bei Manfred Wolf gut aufgehoben. „Manchmal denke ich, dass nun aber bald die Kinder geboren werden müssen, die bei mir noch Schach spielen lernen wollen“, sagt Wolf auf die Frage, wie lange er die zeitaufwendige, ehrenamtliche Tätigkeit noch ausüben will. Es weckt bei ihm auch einen gewissen Ehrgeiz, wenn seine Mühen damit belohnt werden, dass sein Verein, der SC Rochade Zeulenroda seit Beginn der Kreisjugendspiele den Pokal für den besten Verein bekommen hat oder die Goetheschule in Greiz, wo er seit Jahren Trainer ist, jedes Jahr den Pokal für die beste Schule erhält.

Seit 50 Jahren dem Schachspiel hingegeben

„Am 1. April 1969 ist fast meine komplette Klasse in den Schachverein eingetreten“, als der Schachverein TSV Zeulenroda (heute SC Rochade) um Mitglieder geworben hatte, erinnert sich der Zeulenrodaer. Manfred Wolf ist dabei geblieben zusammen mit Volker Wiedemann aus Zeulenroda und einigen wenigen.

Als 18-Jähriger hat er seine Schwester zu Schach-Wettkämpfen begleitet. Einmal war der Trainer krank und da habe er die Aufgabe übernommen. Das war 1973. Seitdem ist aus dem Schachspiel eine wochenfüllende Aufgabe geworden. „Kinder etwas beizubringen, ist ein Traum von mir“, so der heute 65-Jährige.