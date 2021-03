Der Spagat ist gelungen

Natürlich war es ein immenser Aufwand zwischen finanzieller Möglichkeit und praktikabler Umsetzung für alle Beteiligten. Doch am Ende wurde eine Lösung gefunden, die allen denen zu verdanken ist, die das Gespräch suchten. Eine Haushaltskonsolidierung zieht stets die detailgetreue Prüfung aller Kosten nach sich. Doch sollte bei dem gesamten Prozess nicht vergessen werden, dass Zeulenroda-Triebes eine Stadt ist, die junge Familien dringend braucht. Die Gewerbetreibenden brauchen Fachkräfte, die aber zieht es nicht nur der Arbeit wegen in die Stadt. Wenn sie sich hier ansiedeln wollen, dann muss das Umland, die Infrastruktur einiges zu bieten haben. Dazu gehört eben auch das Angebot von Freizeitmöglichkeiten wie die der Musikschule. Deren Unterricht zudem noch einen hohen pädagogischen Wert hat. Wenn das statistische Bundesamt eine durchaus beängstigende Prognose für den ländlichen Raum vorher sagt, dann gilt es, sich dagegen aufzubäumen. Das Potenzial der Stadt am Zeulenrodaer Meer sind Arbeitsplätze, Natur und die Infrastruktur. Letztere zu erhalten und auszubauen sollte Ziel aller hier lebenden und arbeitenden Menschen sein.