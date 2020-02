Andrea Seifert aus Zeulenroda-Triebes bewirtschaftet seit 16 Jahren das Turnerheim in Weißendorf. Vor 30 Jahren war sie die erste Imbissbetreiberin in Zeulenroda.

Weißendorf. Andrea Seifert war die erste Imbissbetreiberin in Zeulenroda. Am 12. Mai 1990 stand sie zum ersten Mal in der Schuhgasse. Ihre Bouletten und der Nudelsalat waren der Renner. Drei Währungsumstellungen machte die heutige Gastwirtin mit

Die Bockwurst noch mit DDR-Mark kalkuliert

Andrea Seifert ist die Frau der ersten Stunde, jedenfalls in Zeulenroda. Sie war es, die vor 30 Jahren ein Gewerbe anmeldete für die Betreibung eines Imbisses in Zeulenroda-Triebes.

Heute, nach 30 Jahren, betreibt sie zwar keinen Imbiss mehr, aber aus dieser Tatsache heraus, bewirtschaftet sie das Turnerheim des Turnvereins in Weißendorf und das seit 16 Jahren.

Die Jahre zuvor nannte sie den Imbiss in der Schuhgasse in Zeulenroda ihr Eigen. „Ich wollte mit den Menschen arbeiten, wollte ihnen Freude bringen. Zudem ist das Kochen schon immer mein Hobby“, sagt die freundliche Frau.

Ihr Wunsch ging am 12. Mai 1990 in Erfüllung. Da eröffnete die damals 32-Jährige ihr Bistro, den Anlaufpunkt für unzählige Menschen mit knurrenden Mägen. Damals kalkulierte sie noch die Bockwurst mit Ost-Mark. Nichtsdestotrotz Bockwürste, der beliebte Nudelsalat, die Bouletten, die Roster vom Gasgrill und vieles mehr, gingen über die Ladentheke, wie heiße Semmeln. Die Menschen standen Schlange und bezahlten ihre Speisen mit DDR-Mark.

Die Kunden standenSchlange

Die ersten Monate bis zu dem Tag der Währungsunion im Juli 1990, als die DDR-Mark getauscht wurde in Westmark, sollte kein Tag vergehen, an dem sich keine Schlange vor dem Imbiss gebildet hatte. „Ich habe meine Luke geschlossen, wenn ich nur mal ins Brot beißen wollte“, sagt sie rückblickend.

Mit der D-Mark blieb die Kundschaft weg. „Die Leute wollten ihr Geld nicht fürs Essen ausgeben“, sagt sie. Doch sie war sich sicher, das ihre Kundschaft wieder Hunger bekommt. „Drei bis vier Monate hat es gedauert, dann standen sie wieder vor ihrem Imbiss. Es waren nicht mehr so viele Leute, aber sie kamen“, so Andrea Seifert. Der Nudelsalat und die selbst gemachten Bouletten waren nach wie vor der Renner.

Jedes einzelne Erlebnisgehörte dazu

Hautnah erlebte sie, wie die alten Häuser in der Schuhgasse abgerissen wurden und die Sparkasse das Areal bebaute. 1992 begann die Aufbauphase. Andrea Seifert war mit ihrem Versorgungsstand vor dem Haus Schuhgasse 7 der Versorgungspartner der Bauarbeiter. Mit dem Kranhaken wurden bei ihr geklopft, wenn der Kranführer hoch oben in der Luft Hunger hatte. Per Korb kam dann prompt die bestellte Roster mit Nudelsalat und eine Flasche Wasser dazu. Genauso stand sie aber auch lächelnd in ihrem Wagen, reichte Essen und Kaffee, als das Thermometer 21 Grad Minus anzeigte. „Da sind die Bratwürste auf dem Gasgrill gefroren“, erinnert sie sich. Viele kamen zu ihr, um einen Kaffee zu trinken und ihr Herz auszuschütten. „Ich war auch Seelsorger. Es war fantastisch und alles hat dazugehört. Klar war es keine einfache Zeit, du musst dich regen und bewegen“, sagt sie. Eine feste Stütze fand sie bei Karin Saffert. „Meine Karin ist immer da. Es ist meine rechte Hand. Ich kann mich auf sie zu 100 Prozent verlassen“, sagt Andrea Seifert.

An den Wochenenden war sie in der Schützenklause, sie zauberte für Familienfeiern ein köstliches Mahl oder war beim Baumarktfest auf dem Langenwolschendorfer Gewerbegebiet dabei.

Ein schwarzes Jahrwar 2003

Dann kam das Jahr 2003. „Man hat mir die Füße weggeschlagen.“ Ihr Imbisswagen sollte weichen. Der Hausbesitzer des Eckhauses in der Schuhgasse befand, dass er zu dicht am Wohnhaus stand und die Bewirtschaftung der Schützenklause ging den Bach hinunter. „Dann stehst du da. Alles lief gut. Stets pünktlich habe ich mein Standgeld bezahlt und ich hatte viele Kunden aus den umliegenden öffentlichen Einrichtungen, die Schüler des Gymnasiums und viele mehr. Ihre eigene Existenz war bedroht. Viele Gedanken gingen ihr damals durch den Kopf, manche Träne kullerte. Den Gedanken, in eine andere Stadt zu gehen, verwarf sie schnell wieder. Sie war in Zeulenroda-Triebes verwurzelt. Sie bewarb sich auf verschiedenste Stellenangebote.

Turnerheim in Weißendorf sollte Domizil für mittlerweile 16 Jahre werden

Dann kam der Hinweis, zuerst vom eigenen Sohn und dann von Berthold Winkelmann, Vorsitzender des Turnvereins Weißendorf. Das Turnerheim in Weißendorf suchte einen neuen Betreiber. Sie schaute es sich an, handelte Konditionen aus und sagte zu. Renoviert eröffnete sie es am 1. April 2004 (es war kein Aprilscherz).

Andrea Seifert hat sich etabliert

16 Jahre ist sie in Weißendorf und hat sich etabliert. Das Turnerheim in Weißendorfer ist nicht nur für Familien zu einem Anlaufpunkt geworden, sondern durch die große Anlage mit Minigolf und dem Ausgangspunkt für viele Spaziergänge und Wanderungen ins schöne Weidatal nutzen es viele. Die Wohnung im Haus, die eigentlich für den Gastwirt bestimmt war, ist eine Ferienwohnung, die gerade in den Sommerwochen gut ausgebucht ist.

Strahlende Gesichter macht die Gastwirtin glücklich

Ihre Karin ist seit 20 Jahren ihre Stütze. Das Turnerheim ist neben dem Mittagessen und Kaffee, auch abends ein Treffpunkt geworden. Sportler des Ortes kommen zu ihr und sie stattet Veranstaltungen im Saal für maximal 170 Gäste aus und richtet sich auf die Wünsche ihrer Gäste ein.

„Für mich ist es wichtig, dass ich die Leute glücklichmachen kann, wenn es ihnen geschmeckt hat, sie sich gut aufgehoben fühlen, dann sind sie begeistert. Der Dank, die Freude, die strahlenden Gesichter, das ist Gold wert“, sagt Andrea Seifert, die mit Herz und Seele Gastwirtin ist.