Die Fähigkeiten im Tischlerhandwerk bei Projektwoche in Zeulenroda weiter verfeinert

Zeulenroda. Angehende Tischlermeister bekommen es in einer Projektwoche mit anspruchsvollen Aufgaben zu tun.

Eine Projektwoche war für die zehn angehenden Tischlermeister und eine Tischlermeisterin in der Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen in Zeulenroda angesagt. Seit Januar dieses Jahres und noch bis Ende 2023 drücken sie die Meisterschulbank, wie die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung informiert. Um ihr Können und ihre Fertigkeiten weiter zu vervollkommnen, stand der Bau eines Rollcontainers aus Esche auf dem Programm.

Projektwoche liefert auch Inspiration fürs Meisterstück

Unter Federführung von Tischlermeister Thomas Meißgeier und Glasermeister Steffen Köhler, die beide als Ausbilder in der Bildungsstätte fungieren, galt es unter anderem, den furnierten Korpus aus Massivholz auf Gehrung zusammenzufalten, wird erklärt. Als Gehrung wird eine Eckverbindung bezeichnet, in der zwei Werkteile in einem Winkel aufeinandertreffen.

Weitere nicht alltägliche Arbeiten waren die Fertigung einer einschlagenden Rahmentür auf Gehrung, das Ausgießen des Oberbodens des Schrankes mit eingefärbtem Epoxidharz sowie die Herstellung der Glasfüllung mit einem sandgestrahlten Tischlerwappen: abwechslungsreiche und auch recht anspruchsvolle Aufgaben, die die angehenden Handwerksmeister in ihrer Projektwoche absolvierten, resümiert die Handwerkskammer. Gleichzeitig wurden die Teilnehmer damit bei der Ideenfindung für ihr Meisterstück unterstützt.