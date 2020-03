Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Hoffnung bleibt

Allzugut kann ich mich daran erinnern, dass die Stadträte von Zeulenroda-Triebes einmal eine Begrenzung der Verkaufsfläche in der Stadt beschlossen hatten und die Größe der Märkte begrenzen wollten. Dass dieser Beschluss nun mittlerweile ignoriert wird, hat wohl einfach die Zeit mit sich gebracht. Die Märkte passen ihr Fläche den aktuellen Erfordernissen an, die Gänge zwischen den regalen wurden breiter und großzügiger. Trotzdem verstehe ich das Prinzip nicht, dass gebaut werden muss, um einfach Neues entstehen zu lassen. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Marktanalyse gezeigt hat, dass die Kaufkraft in der Stadt, im Mittelzentrum Zeulenroda-Triebes, entsprechend hoch eingeschätzt wird, damit sich ein zweiter Rewe Markt auch lohnt. Schließlich ist Langenwolschendorf mit dem Rewe Markt nur einen Steinwurf entfernt. Fakt aber ist, und das ist durchaus verständlich, wenn der Marktleiter von Langenwolschendorf sagt, dass er sich keinen zweiten Rewe-Markt vor die Nase setzen lässt und deshalb lieber selbst die Initiative ergriffen hat. Er hat sich als Partner bei Rewe beworben und den Zuschlag erhalten, wie er selbst sagt. So wird er, wenn alles gut läuft, zwei Märkte Ende des Jahres bedienen müssen. Skeptiker haben eine andere Meinung. Sie befürchten eine Schließung des Marktes in Langenwolschendorf. Das aber ist bis dato von keiner Seite, weder von der Rewe Group noch von dem Langenwolschendorfer Marktleiter bestätigt worden. Stattdessen ist auch er im Ungewissen. Nichtsdestotrotz die Hoffnung bleibt.