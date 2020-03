Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Mühlen der Bürokratie

Das erste Mal habe ich von dem Wohngebiet in Mehla in Langenwolschendorf zur Gemeinderatssitzung gehört. Die Ratsmitglieder mussten im Rahmen der Befragung öffentlicher Träger als Anlieger von Zeulenroda-Triebes ihr Einverständnis für das Eigenheimgebiet in Mehla erklären. Natürlich taten sie es. So einfach wie die Langenwolschendorfer handhaben, wird es hoffentlich überall passieren. Denn hier besteht die Chance, dass es junge Familien hierher zieht. „Wir brauchen junges Blut“, so der Ortsteilbürgermeister Dieter Swierczek, der sich übrigens mächtig auf die Neuen freut. Schade an der ganzen positiven Sache, schließlich es ein Einheimischer aus Mehla, der in seinem Heimatort, in dem er auch ein Baugeschäft betreibt, investiert, ist nur, dass die liebe Bürokratie mache Hoffnungen zerstört. Beide Töchter vom Investor wollten hier bauen. Wenn sich aber die Genehmigungen über Jahre hinziehen, dann kann man das Interesse verlieren und daran zweifeln, ob es denn überhaupt gewollt ist, dass junge Leute hier bleiben oder hierher kommen. Die ersten Absprachen jedenfalls wurden schon 2016/2017 getätigt. Wie heißt es doch so schön und bestätigt sich leider wieder: „Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und die deutschen besonders“.