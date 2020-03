Die unendliche Geschichte des Spielplatzes Kühbergsflur

Die längste Zeit der Sitzung der Mitglieder des Ortsteilrates in Triebes am Mittwochabend nahm die Diskussion zu einem Thema in Anspruch, was die Triebeser schon lange bewegt und was den Anschein hat, dass es zu keinem guten Ende führen wird.

Es geht um den durch die Stadt Zeulenroda-Triebes im Wohngebiet Kühbergsflur in Triebes abgebauten Spielplatz. Der Stand der Angelegenheit, um die es sich seit August 2019 geht, am 11. März 2020 ist, dass es noch keinen neuen Standort gibt, auf dem die abgebauten und eingelagerten Spielgeräte in der Kühbergsflur wieder aufgebaut werden könnten. Sämtliche Flächen wären in dem Wohngebiet von Triebes verkauft und für eine Bebauung von privaten Investoren vorgesehen, so die Stadtverwaltung, die zudem von ihrem Vorkaufsrecht auf Flächen in diesem Wohngebiet kein gebrauch gemacht hat.

Im B-Plan kein Spielplatz vorgesehen

1993 wurde der B-Plan von der ehemaligen Stadt Triebes für dieses Wohngebiet erstellt. 1998 erfolgte eine Änderung und es wurden alle Grundstücke, die ehemals als Spielfläche oder öffentliche Grünfläche ausgezeichnet waren, als Baugrundstücke umgewandelt. Im aktuellen rechtskräftigen B-Plan für das Wohngebiet Kühbergsflur ist also kein Spielplatz vorgesehen“, heißt die Auskunft aus der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes.

Triebeser kämpfen für ihren Spielplatz

Das wollen die Triebeser Ortsteilräte so nicht hinnehmen. Zum einen gab es in diesem Wohngebiet einen Spielplatz, bis zu dem Zeitpunkt, als das Baugrundstück verkauft wurde. Zum anderen und darauf verwies Renè Hupfer, BIZ-Fraktion im Ortsteilrat Triebes, steht in der Baunutzungsverordnung, dass ein solcher Platz stets im Bebauungsplan von Wohngebieten als Anlage für soziale Zwecke zulässig ist.

Andreas Senkowski (BIZ) hatte bereits in einer der letzten Ortsteilratssitzungen darauf verwiesen, dass der Grundstückseigentümer, der die Fläche des ehemaligen Spielplatzes erworben hat, ihm gegenüber geäußert hätte, erst in rund zwei Jahren das Grundstück bebauen zu wollen. Bis dahin würde er die Fläche weiterhin für einen Spielplatz der Stadt zur Verfügung stellen. Die Fläche hätte also eigentlich noch gar nicht beräumt werden müssen. Hier aber waren die Stadt-Mitarbeiter sehr schnell gewesen. Die Spielgeräte wurden abgebaut und eingelagert.

Ortsteilrat Andreas Senkowski wurde am Mittwochabend nun durch die anderen Mitglieder des Ortsteilrates gebeten, die Aussage des Grundstückseigentümers schriftlich einzufordern. Als Ausgleich für die Nutzung der Fläche durch die Stadt, möchte der Besitzer für die kommenden zwei Jahre keine Grundsteuer bezahlen.

Haushaltssicherungskonzept könnte Ursache sein

Axel Wagner, Ortsteilbürgermeister von Triebes, sieht im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zeulenroda-Triebes einen Grund, warum die Stadtverwaltung kein Geld in die Hand nimmt zum Grundstückserwerb. Renè Hupfer meint aber auch, dass man das offen und ehrlich hätte sagen können. „Schließlich wollen wir vertrauensvoll miteinander umgehen“. Er bekam die Zustimmung aller anderen Ortsteilräte.

Aus Zeulenroda wird nun gefordert, dass alternative Fläche von den Triebesern benannt werden sollen. Der Ortsteilbürgermeister ist hier zusammen mit seinen Ratsmitgliedern der Meinung, dass die Stadtverwaltung besser über stadteigene Flächen Bescheid weiß, als jeder Triebeser Bürger.