Digitaler Pendlertag im Landkreis Greiz: Vom Auto ins Home-Office?

Fünfmal öffnet sich der Videochat von Berater Andreas Knuhr an diesem Samstag. Jetzt sitzt ein Paar aus Hessen am anderen Ende der Webcam. Sie mit bestehendem Job aus komfortablem Homeoffice, er als IT-Systemadministrator in der Tourismusbranche in Kurzarbeit. Die junge Familie möchte gerne zurück nach Greiz. Die Eltern eines Partners wohnen dort. Sie sind alt geworden und es kommt die Zeit, in der sich abzeichnet, dass sie bald auf Pflege angewiesen sind. Wie gelingt die Rückkehr?

Zwischen Fachberater und Hobbypsychologe

Andreas Knuhr von der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung beantwortet per Video-Chat die Fragen potenzieller Rückkehrer. Foto: Foto: ThAFF

Andreas Knuhr kennt diese Situationen. Als Teamleiter der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) steht er bei den Pendlertagen als Ansprechpartner für Menschen zur Verfügung, die gerne wieder in Thüringen arbeiten und leben wollen. Ein Aktionstag, der sowohl Arbeitnehmer anspricht, die im Freistaat wohnen, aber in einem anderen Bundesland arbeiten, als auch Exil-Thüringer, die zurück in die Heimat wollen.

In diesem Jahr findet der Pendlertag wegen der Corona-Pandemie digital statt. Knuhr führt die Gespräche aber auch hier am liebsten von Angesicht zu Angesicht. Denn die Motive der potenziellen Rückkehrer sind vielschichtiger, als das Broschüren oder nackte Zahlen als Entscheidungshilfe ausreichen würden. „Jede Geschichte ist anders. Wir sind oft auch so etwas wie Hobbypsychologen“, sagt Knuhr.

Private Gründe für Rückkehr oft ausschlaggebend

Die Situation der Familie aus Hessen sei ein gutes Beispiel dafür, wie viele Faktoren eine Rolle spielen, wenn es um die Rückkehr geht. Das sind die privaten Gründe. Die Pflege der Eltern vor Ort. Die Rückkehr zu den Wurzeln, nach Jahren des Großstadtlebens. Die bessere Kinderbetreuung in den neuen Bundesländern. Der Wunsch nach Ruhe und Natur. Sehnsucht nach alten Freunden und Strukturen.

„Die privaten Gründe stehen für die Unternehmen quasi von Anfang an auf der Haben-Seite“, sagt Knuhr. Zweifel und Unwissenheit bestehe aber meist, wenn es um die beruflichen Chancen und die wirtschaftliche Lage in Thüringen geht. Stichwort: Niedriglohnland Thüringen. Hier kommen die Fachberater ins Spiel. Warum bemüht sich die ThAFF abgekürzte Agentur überhaupt um sogenannte Rückkehrer und Pendler?

Fachkräftemangel wird zum Wachstumshemmnis

Hintergrund ist der Fachkräftemangel. Viele Unternehmen in Thüringen finden kein fachkundiges Personal. Im Durchschnitt dauert es im Freistaat 184 Tage, bis eine freie Stelle besetzt werden kann. In der Altenpflege sind es sogar 236 Tage. Dabei ist der Fachkräftemangel durchaus regional verschieden und trifft nicht alle Branchen gleich stark. Letztlich entsteht aber auch für die Gesamtwirtschaft ein Problem, wenn beispielsweise im Landkreis Greiz im vergangenen Jahr 41 Stellen in der Baubranche länger als 90 Tage unbesetzt waren.

Mit den Pendlertagen will der Freistaat also Menschen zur Rückkehr bewegen – oder dafür sorgen, dass sie das tägliche Pendeln in ein anderes Bundesland aufgeben. Aber wie?

Wenn private Notwendigkeiten vorliegen und die Menschen ohnehin zurück wollen oder müssen, gelingt das noch verhältnismäßig leicht: Die richtigen Jobs anbieten. „Wer lange im Beruf war, der hat auch lange keine Bewerbungen geschrieben“, sagt Knuhr. Er empfehle dies zu üben und in jenen Berufen mit hohem Fachkräftemangel wie Altenpflege, IT-Branche und Gastronomie, Initiativbewerbungen zu schreiben. Aber es seien nicht nur die Arbeitnehmer, die an ihrem Portfolio feilen müssten. „Viele Stellenanzeigen sind nicht zeitgemäß. Da stehen drei Punkte in der Wir-bieten-Spalte und zwanzig Anforderungen“, sagt Knuhr.

Heimarbeit als Chance und Risiko

Ein relativ neues Argument, dass seiner Meinung nach auch nach der Corona-Pandemie fortbestehen wird, ist das mobile Arbeiten oder Home-Office. „Ich denke, die Arbeitnehmer werden bei diesem Punkt in Zukunft mutiger auftreten und die Möglichkeit auch öfter anfragen“, sagt Knuhr. Gerade in geeigneten Branchen, wie dem IT-Bereich, könnte dies aber den Druck auf die Thüringer Unternehmen noch mal erhöhen, wenn das Gegenargument für die Auswärtstätigkeit – die tägliche Pendelei – entkräftet wird.

Niedrige Gehälter im Landkreis Greiz

Vor der Möglichkeit zum Home-Office steht für die meisten aber wohl das Geld. „Wir müssen uns nichts vormachen. Hier gibt es Ausbaubedarf“, sagt Knuhr. Der Landkreis Greiz zählt bundesweit zu den Städten und Kreisen mit den niedrigsten Brutto-Gehältern überhaupt. Auch hier gilt das nicht für alle Branchen. Mini-Löhne sind besonders im Lebensmittel- und Gastgewerbe verbreitet. „In anderen Bereichen sind die Unternehmen schon nah dran am bundesweiten Durchschnitt“, sagt Knuhr. Wie wird sich die Corona-Krise auf diese Entwicklungen auswirken?

„Die Krise ist für unsere Unternehmen auch eine Chance““, sagt Andreas Knuhr. Viele Menschen könnten jetzt oder im Nachgang beruflich umdenken. Auch wenn die wirtschaftliche Lage derzeit schwierig sei, sagt er den Unternehmen: „Nutzt die Zeit, um gutes Personal zu bekommen. Es ist gerade jetzt eine gute Zeit.“ Aber dann müssen eben auch die Angebote der Firmen auf der Wir-bieten-Seite stimmen. Schöne Natur, Nähe zur Familie und weniger Zeit im Auto werden da auf lange Sicht wohl nicht ausreichen.