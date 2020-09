Spagat nicht mehr schaffbar: Bergner tritt als Bürgermeister von Hohenleuben zurück

Hohenleuben. Schon am Mittwoch ist der letzte Amtstag des FDP-Politikers, der in Landtag und Kreistag sitzt. Grund sei, dass er den Spagat zwischen den Ämtern nicht ausreichend bewältigen könne.

Der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Hohenleuben, Dirk Bergner (FDP), erklärt zum 1. Oktober seinen Rücktritt vom Amt als Stadtoberhaupt. Als Begründung gibt Bergner unter anderem an, dass er den Spagat zwischen Landtags- und Kreistagsmandat sowie Bürgermeisteramt nicht mehr in dem Umfang auszufüllen vermag, wie es seinem Anspruch an die Arbeit eines ehrenamtlichen Bürgermeisters entspreche.