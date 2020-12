Diskussion ohne Ende

Für manchen Stadtrat mag es den Anschein erwecken, dass die CDU-Fraktionsmitglieder ein diskussionsfreudiges Völkchen sind. Ob sie denn wirklich alle Zwillinge vom Sternzeichen sind, denen man unterstellt, dass sie das Reden wie die Luft zum Atmen brauchen, mag ich hier nicht sagen.

Fakt aber ist, es werden Dinge in öffentlicher Runde angesprochen, die nicht nur einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung geben, sondern auch in die Arbeit der ehrenamtlich agierenden Ratsmitglieder.

Klar ist es manchmal langwierig, zumal wenn Dinge immer und immer wieder wiederholt werden und die Einsicht, die Meinung der anderen zu akzeptieren, in ganz weite Ferne zu rücken scheint. Fakt ist aber, wir als Journalisten konnten dadurch so manches interessante Thema aufgreifen, das sonst wohl nie öffentlich angesprochen worden wäre. Und obwohl wir uns stetig bemühen, das Ohr an der Masse zu haben, manches bleibt eben doch im Verborgenen.

Ich glaube mit Fug und Recht, auch für einen Teil der Bürger der Stadt reden zu können: Es sind mir Stadträte lieber, die Nachfragen stellen, als solche, die blindlings vertrauen. Wie heißt es doch so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis wäre bei manchen Dingen nicht fehl am Platz.