Das Gebäude, in dem der Hort der Grundschule Auma und eine Hausmeisterwohnung einst Domizil hatten, wurde vor Jahren zum Vereinshaus umfunktioniert. Nun soll es Mittel für die Sanierung geben.

Auma-Weidatal. Die Zusage aus eine Bundesprogramm verspricht Fördermittel in Höhe von 298.000 Euro für die Sanierung.

Doppeltes Glück in Auma-Weidatal

Vor gut zwei Jahren stellte die Stadt Auma-Weidatal beim Bund einen Antrag auf Beteiligung am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Monate gingen ins Land. Es wurden alternative Fördertöpfe in Betracht gezogen. Jetzt, zwei Jahre später, flattert überraschend eine Förderzusage über knapp 298.000 Euro ins Haus. Und das sind auch gute Nachrichten für das Projekt Dorfclub im Ortsteil Muntscha.

Der Herz der Stadt schlägt hier

Rund 200 Millionen Euro stellte das Programm insgesamt deutschlandweit den Kommunen in Aussicht, wenn sie nachweisen, dass die sanierungsbedürftigen Projekte eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung haben und Impulse für die Entwicklung der Region geben. Die Wahl fiel leicht: Das Vereinshaus in der Zeulenrodaer-Straße. Hier kommen der Jugendclub, die Schalmeien, die Oldies und die Handballer des SV Blau-Weiß Auma zusammen. „Hier schlägt das Herz unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU).

Aber der Herzschlag klang in den letzten Jahren besorgniserregend. Das Gebäude aus den 1960er-Jahren wartet bereits eine Weile auf eine Sanierung. Wasser, Abwasser und Elektro sollen erneuert werden, das Dach neu gedeckt, die technische Ausrüstung des Gebäudes erneuert, die Wände trocken gelegt sowie Feuchtigkeitsschäden an Fußböden und Putz beseitigt werden. Auch eine energetische Sanierung sei nötig. Rund 331.000 Euro sollte das Vorhaben kosten. Der Bund stellte in Aussicht, 90 Prozent davon zu übernehmen.

Mehr als 1300 Anträge beim Bund

Aber die Monate gingen ins Land. Immerhin waren mehr als 1300 Interessensbekundungen beim Bund eingegangen. Inzwischen hatte Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) beim sogenannten Leader-Programm um Mittel geworben. Dabei handelt es sich um einen Ansatz zur Förderung der ländlichen Räume durch die Europäische Union. Diese Mittel waren allerdings erst für 2023/2024 geplant und weitaus geringer veranschlagt.

Stadtrat gibt grünes Licht

Nun wurde das Bundesprogramm mit 100 Millionen Euro neu aufgelegt – und Auma-Weidatal erhielt eine Zusage. „Wir sind natürlich froh, jetzt die umfangreicheren Maßnahmen durchführen zu können“, sagt Frank Schmidt. Der Stadtrat beschloss daher am Mittwoch, den kommunalen Eigenanteil von 33.000 Euro für die Sanierung des Vereinshauses bereits jetzt auf dieses und die nächsten drei Haushaltsjahre aufzuteilen. Letzte Hürde: Eine Delegation des Rathauses muss das Projekt noch beim Bund vorstellen und präsentieren.

Neuen Fördermittelantrag gestellt

Da man aber auch die Zusage aus dem Leader-Programm auf dem Tisch hatte, stellte sich die Frage, ob sich nicht ein anderes Projekt findet, das Unterstützung braucht. Ein neuer Antrag ist bereits gestellt. Die Wahl fällt dabei auf das Vereinshaus in Muntscha. Es ist das einzige öffentliche Gebäude in dem kleinen Ortsteil. Sportverein, Kirchgemeinde und Feuerwehr nutzen die Örtlichkeit. In Eigenregie haben Engagierte bereits viel geleistet. Einen Dorfclub gegründet, der alle unter einem Dach vereinen sollen. Jetzt sollen die möglichen Fördermittel aus dem Leader-Programm genutzt werden, hier etwas zu tun. „Uns freut die Entscheidung sehr, weil die Muntschaer das Projekt Dorfclub weiter ausbauen könnten“, sagt Ron Seidel, Vorsitzender des Sportclubs.