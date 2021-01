Zeulenroda-Triebes. Am Montag, gegen 0.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes den 18-jährigen Fahrer eines Pkw VW. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. red