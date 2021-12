Drohende Entschädigung: Sparsamkeit in Hohenleuben oberstes Gebot

Hohenleuben. Diese Entschädigungsforderungen könnten die Stadt in die Haushaltssicherung treiben.

Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Hohenleuben haben die Ratsmitglieder den Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen. Der Haushalt für das kommende Jahr soll nach den Plänen von Bürgermeisterin Stefanie Soch (parteilos) möglichst im Januar zur Beschlussfassung vorliegen.

„Wir konnten den Nachtragshaushalt in dieser Form nur beschließen, weil zum einen Förderprogramme gegriffen haben, zum anderen aber auch, weil die Vereine der Stadt tatkräftig mit anpacken und so der Stadt Kosten sparen“, sagte Soch. Gelder von Land und Bund wie die finanzielle Unterstützung zur Stärkung kreisangehörigen Gemeinden über 50.000 Euro sowie das ins Leben gerufene Klima-Investitionspaket würden helfen, das Stadtsäckel aufzufüllen. Ebenso auch Förderprogramme, die Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr unterstützen.

So wäre es für die Stadt möglich gewesen, Ausgaben, die so nicht oder nicht in dem Umfang eingeplant waren, trotzdem stemmen zu können. Obwohl diese Maßnahmen durchgeführt wurden, wäre die Stadt in einem solchen finanziellen Rahmen geblieben, dass der Schritt in die Haushaltssicherung vermieden werden konnte. „Nichtsdestotrotz ist auch zukünftig oberste Sparsamkeit angesagt“, so Bürgermeisterin Soch. Sie bedankte sich auch bei der Gemeinde Langenwetzendorf für die gute Zusammenarbeit.

Anspruch auf Straßenzüge und Burgruine erhoben

Allerdings gebe es ein Problem: Die Stadt Hohenleuben müsse das mühsam gesparte Geld in den kommenden Jahren für die Kaufpreiszahlungen an das Haus Reuß jüngere Linie aufbringen. Die Vertreter des Hauses Reuß jüngere Linie erheben nach einem Gerichtsurteil Anspruch auf einen Großteil von kompletten Straßenzügen, die Burgruine und weitere Gebäude in Hohenleuben. Sie fordern dafür eine finanzielle Entschädigung durch die Stadt. Diese Forderungen aber würde die Stadt nicht nur in die Haushaltssicherung bringen, sondern gänzlich lahm legen.

Aus diesem Grund ist die Freude darüber zu verstehen, dass die Stadt die Rücklage auffüllen konnte und weitere investive Maßnahmen stemmen kann. In die Rücklage flossen knapp 160.000 Euro. Einnahmen und Ausgaben wurden in diesem Jahr um 153.300 Euro auf rund 1.662.400 Euro erhöht.

So flossen für Maßnahmen im Klimaschutz 4200 Euro, an Steuerzuweisungen kamen vom Land zusätzlich knapp 32.000 Euro, die Einkommenssteuer wies 12.000 Euro und die Gewerbesteuer 30.000 Euro auf. Für die Feuerwehr gab es 8000 Euro, eingeplant waren 600 Euro. Bei den Ausgaben konnten die Personalkosten um 25.300 Euro gesenkt werden.

Debatte über Digitalfunk für Feuerwehr

Für die Feuerwehr waren für die Beschaffung des Digitalfunkes und weitere Ausrüstungsgegenstände 34.200 Euro eingeplant. Fördermittel in Höhe von 26.700 Euro flossen. Für den stellvertretenden Bürgermeister Reiner Stöhr (Bürgerunion) sei es trotzdem Irrsinn, dass der analoge Funk, der funktioniere, durch einen digitalen, für den eine extra Infrastruktur benötigt wird, ausgetauscht werden muss.

Für die Straßenbeleuchtung in der Reichenfelser Straße sind 1600 Euro eingestellt und für einen Ansatzstreuer für den Winterdienst für den Bauhof wurden 14.700 Euro veranschlagt.

Zudem sei auch geplant, dass der Zweckverband Abwasser-Wasser Zeulenroda (WAZ) in den kommenden Jahren wieder in Hohenleuben tätig wird. So sollen 2022 die Planungen für Maßnahmen in der Schloss- und Bergstraße sowie auf dem Markt beginnen. Die Stadt müsse sich finanziell dann auch an dieser Maßnahme beteiligen. Auch dafür würden die Mittel aus der Rücklage mit benötigt, sagte Bürgermeisterin Soch.

Hohenleuben muss Grundstücke an Haus Reuß zurückgeben