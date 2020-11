Ehrenamt wird in Langenwolschendorf gewürdigt

Langenwolschendorf. Auf ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Langenwolschendorfer Gemeinderatsmitglieder darüber verständigt, dass die Mittel aus der Ehrenamtsstiftung in diesem Jahr Birgit Frank erhalten soll als Anerkennung für ihr Engagement.

Mindestens zu zehn Weihnachtsmärkten in der Gemeinde hat die Langenwolschendorferin zusammen mit Marion Knoch und Ursula Häber stets eine besondere Ausstellung im Kreuzgewölbe der Gemeinde organisiert. Vor der Schau gibt es stets viel zu organisieren. So müssen Ausstellungsstücke zusammen getragen, die Schau gestaltet und beschriftet werden. In der Vergangenheit wurden Musikinstrumente oder Wintersportgeräte aus verschiedenen Jahrhunderten, Puppenstuben und Bauernhöfe oder Spielzeug und vieles mehr gezeigt.

Angefangen hatte alles einmal mit Bilder von regionalen Hobbymalern. Mittlerweile habe sich die Ausstellung zu einer festen Institution entwickelt. In diesem Jahr wird die Ausstellung nicht stattfinden wegen der Corona-Pandemie. Für dieses besondere ehrenamtliche Engagement bedanken sich die Gemeinderäte bei den drei Damen mit den Mitteln der Ehrenamtsstiftung, die alljährlich an andere Vereine oder Einrichtungen in der Gemeinde weitergereicht werden.