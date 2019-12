Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Blick in die Stadtgeschichte

Gerade erschienen ist der mittlerweile 66. „Karpfenpfeifer“! Auch diesmal wieder entführt das vom Freundeskreis Städtisches Museum Zeulenroda herausgegebene Magazin seine Leserinnen und Leser in die Geschichte unserer Region.

Im aktuellen Heft werden unter anderem die 200-jährige Dreieinigkeitskirche beleuchtet und die einstigen Zeulenrodaer Kulturhäuser aus DDR-Zeiten „besucht“. In Anlehnung an das Bauhaus-Jahr 2019 werden zudem die moderne Architektur und der Städtebau unter die Lupe genommen, die in den 1920er Jahren in Zeulenroda und Triebes realisiert worden sind. Darüber hinaus geben Beiträge verschiedener Vereine, wie der Fotogemeinschaft „Auslöser“ Zeulenroda und dem Verein Winkelmannsches Haus in Triebes, einen knappen Einblick in die Kulturarbeit von Zeulenroda-Triebes.

„Der Karpfenpfeifer“ ist sowohl im Städtischen Museum Zeulenroda als auch im Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer und in der Bücherstube am Markt erhältlich.