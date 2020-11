Ein Buch für die eigene Bibliothek

Zeulenroda-Triebes. Die Vorsitzende des Fördervereins Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes, Birgit Schmidt, sowie Bibliotheksmitarbeiterin Kerstin Sorg, hoffen in diesen Jahr auf einen ähnlichen guten Erfolg der Aktion „Kaufen Sie Ihrer Stadtbibliothek ein Buch“ wie im vergangenen Jahr. Seit dem 2. November bis zum 19. Dezember wird in den Buchhandlungen „Bücherzauber“, Schleizer Straße, und in der Bücherstube, am Markt in Zeulenroda, eine Auswahl bestimmter Leseexemplare angeboten, die der städtischen Bibliothek in ihrem Bestand noch fehlen. Nun hoffen die Mitglieder des Fördervereins wieder auf einen so großen Zuspruch wie im Jahr 2019.