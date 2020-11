Nachdem in der Aumaer Straße in Triebes der Einlaufschacht für das Wasser aus dem Kranich vergrößert wurde, laufen jetzt die Baumaßnahmen auf dem Rathenauplatz in Triebes für einen zusätzlichen Einlaufschacht.

Da in den vergangenen Jahren die Wohn- und Geschäftshäuser sowie die Grundstücke der Triebeser Anwohner der Aumaer Straße und des Rathenauplatzes bei extremen Wetterlagen durch Hochwasser, Schlamm und Geröll in Mitleidenschaft gezogen wurden, hat die Stadtverwaltung nach Aussprachen mit den Anwohnern und Vor-Ort-Begehungen in der Aumaer Straße ein Segmentfanggitter eingebaut, das das Wasser vom Kranich kommend auffängt und in das Rohrsystem leitet. Zudem führt der an dieser Stelle in ein Rohrsystem fließender Kranichbach extrem viel Wasser bei entsprechenden Regengüssen. Extra angelegte Rinnen sollen hier bereits Geröll und Laub auffangen.

Zusätzliches Bauwerk gegen Hochwasser

Auf dem Rathenauplatz wird nun, nachdem im vergangenen Jahr bereits am Brunnen auf dem weitläufigen Platz ein Wasser-Einlaufschacht gebaut wurde, ein zusätzliches Bauwerk geschaffen. Auch hier sollen ankommende Wassermengen aufgefangen und in das Rohrsystem abgeleitet werden. Geröll und Schlamm sollen durch ein engmaschiges eingebautes Netzt abgehalten werden.

Mit dieser städtischen Baumaßnahme, so die Hoffnung, könnten die Anwohner künftig vor Hochwasser in ihren Wohn- und Geschäftshäusern geschützt sein. Zudem wird die an dieser Stelle vorhandene Grünfläche verkleinert und gepflastert, da auch dieser Übergang stets dem Wasser Stauraum bot. Die Kosten für diese Hochwasserschutzmaßnahme belaufen sich auf rund 4800 Euro. Die Stadt konnte für diese Maßnahme keine Fördermittel erhalten.

Einlaufschächte sollen Hochwasser eindämmen

Toni Keil, Mitarbeiter des städtischen Bauamtes, hofft, dass damit die Gefahr von Hochwasser eingedämmt werden kann. Sollte es wieder zu Überschwemmungen kommen, dann würde nur die Möglichkeit bleiben, das gesamte Rohrsystem in diesem Bereich auszuwechseln und Rohre mit einem größeren Durchmesser zu verlegen. „Das kostet dann aber richtig Geld und liegt nicht mehr in den Händen der Stadt Zeulenroda-Triebes“, sagt der Bauamtsmitarbeiter. Das letzte Mal stauten sich Geröll, Schlamm und Wasser in den Grundstücken und Häusern am 19. Juni dieses Jahres. Die Anwohner vom Rathenauplatz hatten sich in den Wochen zuvor durch eigene Baumaßnahmen vor ihren Wohn- und Geschäftshäusern versucht zu schützen. Auf einer gemeinsamen Beratung der Grundstücksinhaber und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Stadträten und Fachpersonal, forderten die Betroffenen Handlungsbedarf durch die Stadt Zeulenroda-Triebes.

Dazu zählte neben anderen Bewirtschaftungsformen der landwirtschaftlichen Flächen am Kranich, womit verhindert werden soll, dass Schlamm von den Feldern in die abschüssige Aumaer Straße fließt, auch die Erneuerung des Einlaufschachtes in Richtung Kranich.

Zudem wurde während der Aussprache auch auf das Rohrsystem, das einen teilweise zu geringen Durchmesser für die während der extremen Wetterlagen ankommenden Wassermengen hätte, verwiesen.