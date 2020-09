Ein Raunen ging durch die Kreuzkirche unter den Anwesenden am vergangenen Donnerstagabend, als Petra Müller von der Volksbank Vogtland eG den Vorsitzenden des Vereins Viva Kulturforum einen Scheck in Höhe von 4000 Euro überreichte. Das ist ein gutes Startkapital bedankte sich der gerade als Vorsitzender des neu gegründeten Vereins in Zeulenroda, Hans-Jürgen Thomä. Der Verein möchte am Standort der Kreuzkirche in Zeulenroda der Kleinkunst ein Podest geben. Das Gotteshaus ist der Standort. Um das zu realisieren sind einige Investitionen notwendig. So auch der Anbau eines Sozialtraktes an die Kreuzkirche, eine neue Bestuhlung im Inneren sowie der Heizungseinbau.