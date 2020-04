Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein halber Quadratmeter Unabhängigkeit

Um in Coronazeiten nicht völlig durchzudrehen und den Alltag sinnvoll zu füllen, muss wohl jeder eine eigene Strategie entwickeln. Viele nutzen die Zeit jetzt, um ein altes Hobby zu reaktivieren oder ein neues anzufangen. Günther Müller hat dies nicht nötig. Denn er hat seinen Garten im Grünen Tal – und dem ist er seit 43 Jahren mit Herz und Seele verschrieben. „Es gibt für mich nichts schöneres, als im Garten zu sitzen. Die Vögel zwitschern. Die Bäume sind jeden Tag ein wenig grüner. Und ich sehe meinen Projekten beim Wachsen zu“, sagt der Rentner aus Zeulenroda-Triebes.

Ein Stück Garten für den Hinterhof

Der Kopfsalat entwickelt sich auch auf der kleinen Fläche prächtig. Foto: Norman Börner

Seine Projekte? Ja, denn Günther Müller probiert gerne Neues aus. Gerade experimentiert er mit rohen Eiern als Pflanzendünger. In seinem Hinterhof trocknen gerade sogenannte Kalabasse. Das sind die holzartigen Hüllen des Flaschenkürbisses, die Völkern weltweit seit Jahrhunderten als Transportmittel für Flüssigkeiten oder auch als Musikinstrument dienen. Für sein neuestes Projekt hat sich Günther Müll ein Stück Garten mit ins Haus geholt.

„In den vergangenen Jahren standen auf unserem Stufengestell immer Blumenkästen. Dieses Jahr habe ich die Kübel des Stufengestells mit Gemüse bepflanzt“, sagt er. Asiatische Radieschen, Kopfsalat und Kohlrabi wachsen in dem umfunktionierten Stufenregal. Die Idee dahinter: Auch auf kleinstem Raum lässt sich leicht eigenes Gemüse anbauen. Denn das Gestell braucht nur maximal 0,5 Quadratmeter. Es machts sich gut auf jedem Balkon. Aber auch auf eine kleine Terrasse oder in einen kleinen Hof passt es hin. Wenn es erlaubt ist, lässt es sich gar in einem hellen Treppenhaus hinstellen.

Folie schützt vor Nachtfrost

So sieht das fertige Gestell von Günther Müller aus. Foto: Günther Müller / Günther müller

„Da ich die Pflanzkübel schon im März bepflanzt habe und Nachtfröste zu erwarten waren, habe ich noch ein Gestell gebaut und Noppenfolie daran befestigt, was ich dann in der Nacht immer über die Pflanzen gelegt habe. Die Pflanzen haben es gut überstanden“, sagt Günter Müller. So gut, dass es jetzt seit zwei Wochen im Hause der Müllers Salat gibt. Beim Dressing mag der Hobbygärtner allerdings keine Experimente. Schnittlauch, Dill und Zitronensaft reichen für eine gute Soße. „Die Enkel lieben den selbst gezüchteten Salat. Wegen des Kontaktverbots hängen wir ihnen immer, wenn sie in der Nähe sind, eine Tüte an das Gartentor“, sagt er.

Nicht mehr als 50 Euro soll es kosten

Mitte Mai steht die letzte Ernte im Mini-Beet an. Im Anschuss kommen aber noch drei Paprikapflanzen, die sich dann bis in den Herbst entwickeln können, in die Kästen. „Von so einem kleinen Beet hat man das ganze Jahr etwas. Der Kostenaufwand beläuft sich auf unter 50 Euro“, sagt Günther Müller. Man könne aber auch Bohnen, Spinat oder andere Gemüsearten in die Pflanzkübel pflanzen, da sie eine Höhe von 20 Zentimetern haben, ist auch Schwarzwurzelanbau möglich.

Für Günther Müller bedeutet sein Garten aber nicht nur die Freude am Selbermachen und der Wunsch, sich größtenteils selbst zu versorgen, sondern der Garten ist für ihn auch ein Jungbrunnen. Die Gartenarbeit hält den 69-Jährigen und seine Frau fit.

Seine Hobbygärtner-Künste haben nun auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam gemacht. Sein Garten und das Do-it-yourself-Gemüseregal für den Hinterhof wird er voraussichtlich auch in der Sendung „MDR Garten“ am 10. Mai präsentieren.