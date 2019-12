Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein halbes Jahr lang üben für den großen Moment

Es ist eine schöne Tradition in der Region, dass der Nachwuchs aus den Schulen in Zeulenroda-Triebes und der Grundschule in Auma ihre Eltern, Großeltern und Freunde mit einem weihnachtlichen Programm erfreuen.

Herzklopfen und viel Lob für die Grundschüler in Auma

In der Aumaer Grundschule platze am Donnerstagnachmittag die Turnhalle aus allen Nähten. So viele Erwachsene waren gekommen, um die Jüngsten zu erleben, wie sie spielten, tanzten und rezitierten. So manches kleine Herz klopfte mächtig, schließlich hatten gerade die Jüngsten noch nie vor so einem großen Publikum gestanden. Nichtsdestotrotz lief alles wunderbar, freut sich die Direktorin der Grundschule Auma, Ute Spreda. Die Kleinen sangen in ihren Liedern vom Schnee und der Hoffnung, dass die moderne Frau Holle endlich ebenso fleißig ist wie die aus den Grimms Märchen. In der Gestalt eines Schülers tauchte sogar ein Weihnachtsmann auf und fragte die Mitschüler, ob sie denn immer artig waren. Die Antworten amüsierten die zuhörenden Eltern. Sie waren witzig und flott, so wie den Kleinen der Schnabel gewachsen ist. Seit Wochen hatten die Schüler aus Auma zusammen mit ihren Lehrern geprobt und bekamen am Ende ganz viel Lob von den Eltern, die sich bei einer Plauderrunde im Anschluss den selbstgebackenen Kuchen, verkauft vom Förderverein der Schule, schmecken ließen.

Volles Haus und volle Bühne im Goldene Löwen in Triebes

In Triebes schwiegen Instrumente und Stimmen in den vergangenen Jahren. „Es war mal wieder Zeit für einen musikalischen Beitrag zur Weihnachtszeit“, sagt Andreas Held, Musiklehrer an der Regelschule, der mit Ute Rahnfeld von der Grundschule das Konzert leitete. Gemeinsam mit den Grundschülern übten die Gitarristen, Klavier- und Flötenspieler sowie Sänger deshalb ein Weihnachtskonzert ein. Viele Triebeser wollten sich das nicht entgehen lassen. Der Saal im Hotel „Goldener Löwe“ war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und auch auf der Bühne wurde es zeitweise ganz schön eng. Bis zu 75 Schüler tummelten sich gleichzeitig auf den Brettern. Während die Regelschüler vor allem weihnachtliche Pop-Musik wie „Last Christmas“ von Wham oder „War is Over“ von John Lennon zum Besten gaben, waren die „Kleinen“ für klassische Weihnachtslieder zuständig. Schon im Sommer gingen die Proben für das gemeinsame Konzert los. Da trifft es sich, dass die Schulen im selben Gebäude untergebracht sind. „Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Die große Resonanz freut uns“, sagte Musiklehrer Andreas Held.

Die Grundschüler aus Zeulenroda wussten zu begeistern

In Scharen kamen die Besucher zum Weihnachtskonzert der Friedrich Reimann-Grundschule. Mit ihrem Weihnachtskonzert erfüllten die Schüler der Grundschule alle Wünsche. Ganz nach dem Motto ihrer Schule, die Grundschule ist als musikalische und bewegungsfreundliche Grundschule zertifiziert, sangen und musizierten die Kleinen, die Musiker der Bläsergruppen zauberten Jingle Bells und einen Homework Blues auf ihren Instrumenten und die kleinen Schauspieler der Theatergruppe traten den Beweis an, dass Weihnachten keine Stadt ist. Mit einem Seilzauber und einer Ballpyramide begeisterten die Sportler die in Scharen gekommenen waren.