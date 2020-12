Ein himmlischer Bummel durch Langenwetzendorf

Langenwetzendorf Kleine, liebevoll gestaltete Überraschungen sorgen für weihnachtliche Freude in der Gemeinde.

Wie viel Freude mit einem Adventsbummel in Langenwetzendorf ausgelöst werden kann, damit hat wohl auch die Initiatorin Jeannette Petzel, unterstützt durch die Gemeinde Langenwetzendorf, nicht gerechnet. Doch diejenigen, die sich an diesem vierten Advent durch ihre Gemeinde zu einem Bummel aufmachten, die erlebten eine himmlische Überraschung, die einem Weihnachtsmarkt in nichts nachstand.

Vielmehr stellten einige Spaziergänger fest, dass es noch viel schöner gewesen wäre, als der an einem Ort fest installierte Rummel mit weihnachtlichem Flair.

Die Ideengeberin Petzel vermisste die lieb gewonnenen Traditionen zur Weihnachtszeit und hatte die Langenwetzendorfer gebeten, sich am Adventsbummel zu beteiligen. Sie schlug vor, dafür kleine Überraschungen bereitzustellen, Dinge zum Mitnehmen, zum Freuen oder Verkosten und sich natürlich selbst auch auf den Weg zu machen. Das diese Aktion eine solche Resonanz hervorrief, das hatte sie nur vage zu hoffen gewagt.

Am Ende war es ein voller Erfolg. Liebevoll geschmückte kleine Präsente mit selbst gebackenen Plätzchen, Weihnachtskarten, selbst Vogelfutter als Tannenbaum oder Engel verpackt, Schieferplatten mit Sprüchen versehen und vieles mehr hatten die Langenwetzendorfer bereitgestellt und damit ihre Hauseingänge und Fenster geschmückt. Als dann noch die Posaunenspieler aus Naitschau zum Ständchen aufspielten, war der weihnachtlichen Atmosphäre nichts mehr hinzuzufügen.

So konnten Ideengeberin und die Gemeinde ein positives Fazit ziehen von einer Aktion, die eigentlich aus der Not heraus geboren wurde, aber wahrlich gelungen ist.