Ein himmlischer Gruß

Als ich am Mittwochabend auf dem Weg zur Stadtratssitzung in Bernsgrün das beleuchtete Wohnhaus hinter den Bäumen kurz vor dem Bahnübergang in Richtung Pöllwitz entdeckte, war ich hin und weg. Sofort war es für mich das Weihnachtshaus, ein freundlicher Gruß in einer Zeit, in der sich die Gedanken und das Tun auf so viele andere Sachen konzentrieren.

Auf der Rückfahrt dann, als ich die Sitzung des Gremiums verlassen hatte, die kaum Anlass bot für gute Laune und Frohsinn, kam mir der Anblick des Weihnachtshauses gerade recht. Schon die Freude darauf war für mich wie ein Aufatmen und ließ mich aufmerksam durch Büna fahren, wo drei riesige Fichten mit einem Behang aus hunderten kleinen Sternen die Gäste und Bewohner am Ortseingang und Ortsausgang begrüßen.

Die Pöllwitzer halten sich etwas zurück mit dem Lichterglanz, jedenfalls unmittelbar an der Straße. Doch die Vorfreude auf das Weihnachtshaus überwog.

Ich bin wohl nicht die einzige, die mit dem Auto langsamer an dieser Stelle fährt. Der Eigentümer hätte es schon mehrfach beobachtet und freut sich natürlich darüber. Viele positive Reaktionen gab es bereits.

Doch eines ist ihm noch nicht passiert: Post an den Weihnachtsmann hatte er noch nicht im Briefkasten an der Straße. Nichtsdestotrotz, der weihnachtliche Gruß an Groß und Klein wird von vielen dankbar angenommen.