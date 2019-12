Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt

„Weil es hier schön ist“, so die kurze, aber klare Aussage der lustigen Truppe auf dem Weihnachtsmarkt am Nachmittag. Es waren Segler aus Zeulenroda, die sich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt nach Langenwolschendorf gemacht hatten.

Nur schrittweise ging es über den Weihnachtsmarkt. Aus allen Richtungen kamen die Besucher gelaufen und teilweise ging nichts mehr. Das weihnachtliche Treiben war weithin zu sehen und zu hören. Die Musik von den Blasmusikanten der Wisentataler sorgten für gute Stimmung und viele Besucher blieben auf dem Areal vor dem Gemeindeamt stehen, um der Musik zu lauschen, natürlich nicht ohne einen Glühwein zu genießen. Etwas abseits hatte sich der Weihnachtsmann mit dem Engel postiert und wollte den Trubel beobachten. Doch die Kinder entdeckten ihn und so war er umringt von einer großen Schar. Zu ihnen gehörten auch, der fünf Jahre alte Ben, der den Weihnachtsmann gleich mal kräftig drückte ebenso wie der zehnjährige Oliver. Er versprach in Zukunft immer artig zu sein. Ein Stückchen weiter im Kreuzgewölbe gab es eine Ausstellung. Unter der Regie des Langenwolschendorfer Kultur- und Heimatvereins wurde alles gezeigt, was früher mit Weihnachten in Verbindung gebracht wurde – von der Puppe bis zur Dampfmaschine. Vor allem waren es die Bücher, die es den Besuchern angetan haben.

Als vor 14 Jahren die Idee geboren wurde, in Langenwolschendorf einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, waren die Vereine der Gemeinde sofort mit im Boot und sie waren es auch dieses Mal. Überall standen Langenwolschendorfer in den Buden, verbreiteten gute Laune und freuten sich über viele Gäste. Der Förderverein des Kindergartens Spatzennest konnte einen riesigen Erfolg mit ihrer Tombola verbuchen, ebenso der Feuerwehrverein, der wieder zu einem Schätzspiel einlud. Über den Erlös können sich der Feuerwehrnachwuchs und die Elterninitiative der krebskranken Kinder in Jena freuen.