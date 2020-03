Meine Meinung: Ein Leben nach der Krise

Ein komisches Gefühl war es schon, sich die Hände zu desinfizieren, bevor der Zutritt zur Stadtratssitzung gewährt wurde. Aber besondere Situationen erfordern eben auch besondere Maßnahmen. Karen Mäusebach, Schulleiterin der Reimann-Grundschule, in dessen Räumlichkeiten getagt wurde, versicherte den Stadträten, dass bis morgens alles wieder geputzt ist, bevor die Kinder zur Notbetreuung in die Schule kommen. Also von dieser Seite her, braucht sich keiner unter den Stadträten Gedanken zu machen. Vielmehr ist es angebracht sich über die finanzielle Situation der Stadt Zeulenroda-Triebes in den kommenden Jahren Gedanken zu machen. Waikiki und die Strandbäder - beides Posten, die jeweils 900.000 Euro Geld verschlingen, sind zwar Luxus, aber kosten eben auch. Bei den Summen könnte Schwindelgefühl aufkommen. Doch nicht genug dessen. Aus der momentanen Situation beschleicht wohl jeden Stadtrat das Gefühl, dass es vorbei sein könnte, mit dem stetig im Überfluss sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Was aber passiert dann mit der Stadt, wenn die wichtigste Geldquelle versiegt? Mit dem Blick auf die Zukunft sollte jetzt die Rücklage, das Sparsäckel der Stadt, aufgefüllt werden, damit auch ein Leben nach der Coronakrise möglich ist.