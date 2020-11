Ein letztes Mal die Fotos gerade rücken

Zeulenroda-Triebes. Marcus Daßler rückt ein letztes Mal alle Fotos seiner regionalen Ausstellung in der Kreuzkirche in Zeulenroda-Triebes gerade. In dem Gotteshaus haben in den vergangenen Woche viele Besucher Zeit und Ruhe gefunden, um sich die Ausstellung mit den regionalen Fotos anzuschauen. Die Kreuzkirche in Zeulenroda-Triebes hat nur noch am Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Bis Freitag ist die Kirche in ihrem alten Zustand sichtbar, dann beginnen erste Arbeiten durch die Mitglieder des neuen Vereins „VIVA Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda“. Am Sonnabend beginnen die Mitglieder des Vereins mit den ersten Maßnahmen.