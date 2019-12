Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Meilenstein für Auma und Untendorf

Noch tümpelt das Kupfernetz in der Erde von Auma und Untendorf. Doch das soll in 36 Monaten der Vergangenheit angehören. Jedenfalls für alle diejenigen, die es in Auma und der Ortschaft Untendorf, wünschen. Sie sollen dann auf eine schnelle Internetverbindung zurückgreifen können. Mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen und 500 Megabit pro Sekunde für das Heraufladen könnten dann Nachrichten, Video-Streaming, Smart Home und alles, was das weltweite Netz zu bieten hat, durch die Leitungen rauschen.

Um das gewährleisten zu können, haben Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) der Landgemeinde Auma-Weidatal) und Rainer Frank, vom Infrastrukturvertrieb Region Ost der Deutschen Telekom, einen 36 Monats-Vertrag, einen Zuwendungsvertrag zum Breitbandinfrastrukturausbau, unterzeichnet. Das bedeutet, dass im kommenden Jahr alle Planungen und Absprachen getroffen werden. In einer Einwohnerversammlung sollen die Bürger aufgeklärt werden, um sich dann für eben diesen Anschluss an das schnelle Internet entscheiden zu können. Nach den Vorbereitungen wollen die Telekom-Mitarbeiter dann 82 Kilometer Glasfaser in die Erde bringen, 597 Hausanschlüsse machen, 16 neue Netzverteiler setzen und 92 Unternehmen anschließen. Eine Mammutaufgabe, wenn man bedenkt, dass dazu Bürgersteige und Wege aufgebuddelt werden müssen und für die Hausanschlüsse auch mal in einem Vorgarten eine Leitung verlegt werden muss. Für die 82 Kilometer könnte man bequem von Auma nach Gera hin- und zurückkommen, um dann noch einmal die Strecke bis Mittelpöllnitz zurückzulegen. Das bedeutet also enorme Erdarbeiten in Auma und Untendorf, doch dafür gibt es dann ein schnelles Internet, keinen Unterschied mehr zwischen dem ländlichen Raum und einer Stadt, so Daniel Knohr, Regionalleiter des Unternehmens atene Kom, einer Agentur für Kommunikation, Organisation und Management.

Baumaßnahme in Auma-Weidatal kostet rund 1,7 Millionen Euro

Die gesamte Baumaßnahme wird vom Bund und dem Land Thüringen gemeinsam gefördert. Dabei erfolgt die Förderung vom Bund und dem Land Thüringen für den Ausbau zu 100 Prozent. Insgesamt werden 1,7 Millionen Euro investiert. Davon kommen Bundesmittel in Höhe von einer Million Euro und das Land Thüringen gibt 700.000 Euro dazu.

Lange Vorbereitungsphase

Erste Verhandlungen für diesen Vertrag liefen bereits seit 2016. Zu dieser Zeit war der Bürgermeister bereits mitten in der Antragsstellung. Im Jahr 2017 stand dann noch eine finanzielle Förderung über 200.000 Euro im Raum. Es erfolgte eine Änderung der Förderbedingungen und der Bürgermeister musste erneut Fördermittelantrag für den Ausbau mit dem Glasfaserkabelnetz stellen. Bis nun in dieser Woche der Vertrag unterzeichnet werden konnte.

Vor der Vertragsunterzeichnung gab es einen Geschichtsexkurs

Im Rathaussaal, wo die Zeremonie stattfand, steht ein Double der Postmeilensäule vom Marktplatz der Stadt. Auf dieser Postmeilensäule ist die Zeit abzulesen, die Pferde für die Zurücklegung von Instanzen benötigen. Schließlich wird gerechnet, dass ein Pferd im Trab zwischen zehn und 20 Kilometer die Stunde zurücklegt. Wenn der Ausbau des Internets mit Glasfaserkabel erfolgt ist, dann soll zukünftig mit Gigabit die Geschwindigkeit gemessen werden. Für den Bürgermeister Anlass genug, um auf die Entwicklung in seiner Landgemeinde hinzuweisen.