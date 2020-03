Ein spannender Tag für Besucher und Töpfermeister

Es ist allgegenwärtig – das Coronavirus. Zum Tag der offenen Töpfereien im Landkreis Greiz kamen die Besucher nicht in Massen geströmt, aber ganz blieben sie auch nicht aus.

In der Keramikwerkstatt Obergeißendorf bei Ludwig Laser wurde jeder einzelne Besucher vom Hausherrn schon am Eingangstor nicht etwa mit dem sonst so üblichen Händedruck empfangen, sondern vielmehr mit der Aufforderung „Zeigt her Eure Hände“ und dann gab es für alle eine Dosis aus der Desinfektionsflasche. Adressenangabe und Telefonnummer folgten. „Besser ist besser“, so der Töpfermeister, der in seinem Fachwerkhof im Bergaer Ortsteil neben Keramik, Malerei, Grafik, Plastik, Schmuck auch Arbeiten befreundeter Künstler ausstellt. Seit Sonnabend bis auf Widerruf präsentiert sich dort der Jenaer Karikaturist Bernd Zeller. Er zeigt Cartoons mit teils politischem Hintergrund.

Arbeiten setzen sich mit aktuellen Themen auseinander

Alle aber setzten sich ganz auf ihre Art und Weise mit den aktuellen Themen auseinander. „Ich zeichne täglich mindestens ein Bild und bringen darin zum Ausdruck, wie die Leute reden“, sagt Bernd Zeller. Der Künstler hatte sich an diesen Tag auf den Weg nach Obergeißendorf gemacht und stand den Besuchern Rede und Antwort. Rund 100 Cartoons haben sich Scheunengalerie unter Keramikarbeiten aus der Hand von Ludwig Laser, Schmuck und Plastiken, gemischt. „Ich möchte mit jedem Bild eine Person in der Szene individuell ansprechen. Und es stimmt, stets bestimmt eine Aussage seine Arbeiten, die den Betrachter direkt anspricht, mit der er sich identifizieren kann. „Die Ausstellung bleibt bestehen, solange uns das Virus im Griff hat“, sagt Laser.

Keramik, Schmuck und mehr für Besucher ansprechend präsentiert

In der Werkstatt fanden dann die Besucher genau ihr Stück Keramik, was sie suchten. Sybille Mörlein ließ sich die Kunst des Raku vom Meister erklären.

Susann Piccolo in Zickra

Ein kleines Stückchen entfernt, doch immer noch in Berga hatte Susann Piccolo dieses Mal im Kulturhof Zickra geöffnet. Sie freute sich ebenso über jeden einzelnen Besucher, die auch hier etwas spärlicher kamen. In den Wochen zuvor hatte die junge Frau manche schlaflose Nacht gehabt. Viele Arbeiten hat sie extra für diesen Tag produziert. Schließlich wollte sie ihre ganze Bandbreite von Gebrauchsgeschirr bis Kunstgegenstände und kleine Schmuckaccessoire präsentieren. Zudem sollte eigentlich die Marktsaison starten. Doch dafür gab es leider schon viele Absagen als Schutz vor dem Coronavirus, sagte sie. Die, die kamen, bekamen Gebrauchsgeschirr von Tassen bis Teller, Kannen und Kännchen zu sehen. Selbst die farbigen und in der Formsprache passenden Accessoires fehlen nicht. Sie kombiniert ebenso Keramik mit Holz. Susann Piccolo ist seit 2017 in Zickra auf dem Kulturhof und nimmt zum zweiten Mal am Tag der offenen Töpfereien teil.

Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda mit einem zufriedenen Lächeln

Eine wohlbekannte Töpfermeisterin ist Mechthild Schinnerling. Ihre Töpferei in Zeulenroda ist alljährlich ein großer Anziehungspunkt für Groß und Klein. Denn hier können die Besucher noch selbst Hand anlegen. Die Töpferscheibe stand kaum still. Große und kleine Besucher wollten sich selbst einmal als Töpfer fühlen. Auch wenn nur die Hälfte der Besucher kamen, die sie sonst zum Tag der offenen Töpfereien begrüßen konnte, sie war zufrieden. Margitta Schüler kommt jedes Jahr mit ihrer Enkelin Lisa zu Schinnerlings in die Töpferei. Sie setzte sich an die Töpferscheibe. Ihr Fazit: „Es sieht so einfach aus, dabei ist es schwierig, den Ton in Form zu bringen, die Drehscheibe in der gewünschten Schnelligkeit zu bedienen und am Ende auch noch das gewünschte Produkt herzustellen“. Ihre Vase ist ganz individuell geworden. Lisa und Clara haben währenddessen ihre Kreativität mit dem Ton ausgelebt. Sie kreierten kleine Höhlen für das Aquarium, einen Teller mit Ton-Spaghetti und einen Kaktus.