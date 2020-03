Ein Stück Kultur zwischen Dreck und Mut

Als Robert Schmutzler vor einigen Monaten das Gelände betritt, ist von dem, das hier einmal stand, nicht mehr viel zu sehen. „Die Natur hat sich alles zurück geholt“, sagt er. Aber auch er will etwas zurückholen. Ein Stück Jugendkultur nach Zeulenroda-Triebes nämlich. Denn vor 15 Jahren gab es hier hinter dem Jugendclub Römer schon einmal eine Dirt-Strecke. Also eine Art Geschicklichkeitsparkour für Fahrräder – mit Hügeln, Sprungschanzen und waghalsigen Konstruktionen aus Holz.

Hacken, Schaufeln, Hacken

Mit Schubkarren und Schaufeln wird die Erde zu Rampen geformt. Foto: Robert Schmutzler

Seit Oktober letzten Jahres werkelt er mit Helfern und Jugendlichen an seiner Vision: Ein Treffpunkt für Dirt-Biker und jene, die es werden wollen. Alles habe mit einem Anruf bei Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) angefangen. „Ich habe ihn angefragt, ob wir das hier vielleicht wieder aufleben lassen dürfen“, sagt er. Der Bürgermeister ist dafür. Mit zwei Mitstreitern Saskia Funk und Paul Krausse beginnt er Ende Oktober, die verwitterte Strecke wieder in Schuss zu bringen. „Hacken, Schaufeln, Hacken“, so beschreibt Robert die Prozedur. Aber es ist weitaus mehr als das.

Das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut

Schnell finden sich weitere Helfer. Das sind zum Beispiel alte Freunde von Robert. Teile seiner alten Clique, die in den 2000-er Jahren mit ihren BMX-Fahrrädern auf dem Skateplatz und in einem alten Bombenkrater hinter dem Bio-Seehotel Unsicher machen. „Wir sind ja auch hier geblieben, weil wir an der Region hängen“, sagt der heute 32-Jährige. Daher wolle man etwas dazu beitragen, die Jugendkultur in der Stadt zu erhalten. An schönen Tagen seien heute manchmal schon 15 bis 20 Menschen auf der Strecke. Die mit Anpacken, aber natürlich auch die Schanzen und Konstruktionen testen. „Es ist eine gute Mischung. Der Spaß daran, seine Ideen für die Strecke handwerklich umzusetzen und sie anschließend auszuprobieren“, sagt Robert. Und natürlich: Hacken,

So sah es auf der „alten“ Dirt-Strecke aus. Das Projekt wurde 2013 allerdings eingestellt. Foto: Robert Schmutzler

Schaufeln, Hacken.

Denn ohne regelmäßige Pflege würde die Strecke wieder zerfallen. Bei Regen werden die Erdhügel ausgewaschen. „Du musst da jede Woche dran“, sagt er. Für die Jugendlichen, die das Projekt unterstützen, sei das eine wertvolle Erfahrung. „Es zeigt, was ohne technische Mittel alles möglich ist“, sagt Robert. Auch Rampen aus Holz – unter anderem ein sogenanntes Evil-Eye – steht für ganz waghalsige Biker bereit.

Ein paar mal Woche öffnen die Tore

Wie es weiter geht? Das wird sich zeigen. Mehrmals die Woche schließt einer aus der Gruppe das umzäunte Gelände für ein paar Stunden auf. Dann sind Helfer und Fahrer gerne willkommen. Außerhalb der Zeit ist ein Betreten der Dirt-Strecke untersagt. Zu gefährlich und auch ein Haftungsproblem. „Ob das hier jemals offiziell wird, weiß ich nicht“, sagt Robert. Was es in jedem Fall bereits ist: Ein Zeichen dafür, dass sich nicht nur die Natur zurückholt, was sie so dringend braucht.