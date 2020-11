Ein wunderschöner Weihnachtsbaum mit bitteren Beigeschmack

Im zweiten Versuch stand die zehn Meter hohe Tanne aus Zeulenroda und schmückt in diesem Jahr die Mehlaer Ortsmitte Richtung Langenwetzendorf. Der Mehlaer René Spanner hatte ein paar fleißige Helfer aus dem Dorf gefunden, die sich gemeinsam in die Zeulenrodaer Windmühlenstraße 31 aufmachten, diesen wunderschönen Baum fällten, ihn aufluden und nach Mehla, einem Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, transportierten. Dort angekommen, machten sich die Helfer, darunter auch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und kräftige Männer aus dem Ort, auf, ihn an dem vorgeschriebenen Platz, gegenüber dem Gasthaus „Zur Post“, aufzustellen.

Zeulenrodaer Candy Dassler sponsert die Tanne

Es sollte sich herausstellen, dass das Unterfangen, diesen wahrlich hohen und weitausladenden Baum, mit dem Radlader von René Spanner in die Höhe zu hieven und in dem Baumständer zu platzieren, gar nicht so einfach war. Ein erster Versuch scheiterte an den zu schwachen Seilen, doch wenig später, stand die Tanne.

Der Zeulenrodaer Candy Dassler hat die zwischen 60 und 80 Jahre alte Tanne gesponsert. Als ehemaliger Mehlaer freut er sich nun natürlich auch über das glückliche Ende. Schließlich verlief die ganze Sache nicht ganz ohne bitteren Beigeschmack. Candy Dassler hatte in der Stadtverwaltung das Fällen des Baumes in seinem Garten in der Windmühlenstraße 31 in Zeulenroda angemeldet. Er möchte bauen und der Baum, der den Garten füllte, stört schlichtweg. Die Genehmigung hatte er dazu vom städtischen Bauamt bekommen. Doch sei auch hier der wunderschöne Baum direkt ins Auge gefallen und so wurde angeregt, das die Tanne als Weihnachtsbaum von dem Zeulenroda noch vielen Zeulenroda-Triebeser Bürgern Freude bereiten sollte. Gedacht, getan. Candy Dassler bot den Baum an und erhielt eine unschöne Absage: In der Stadtverwaltung hätte man ihm gesagt, dass Zeulenroda schon zwei gesponserte Weihnachtsbäume hätte, für mehr Weihnachtsbäume wie für die Ortsteile sei kein Geld vorhanden.

Candy Dassler meint nun, dass man den Baum doch wenigstens einem Ortsteil anbieten hätte können. Wir fragten beim Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos) in Zeulenroda-Triebes nach. Er erklärte, dass die Ortsteile sich schon seit Jahren selbstständig um einen Weihnachtsbaum kümmern würden. Das habe nicht unbedingt etwas mit dem Geld zutun. Eines jedoch ist auch für das Stadtoberhaupt unbedingt notwendig: „Die Sache muss klar und verständlich für alle kommuniziert werden“.