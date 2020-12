Mit 14 Jahren verließ sie ihre Heimatstadt. Mit 36 Jahren ist Susanne Rother zusammen mit ihrer Familie wieder in Triebes angekommen und fühlt sich wohl.

Zeulenroda-Triebes. Mit dem Schulabschluss in der Tasche wollte Susanne Rother die große Stadt kennenlernen. Als Handwerksmeisterin und Mutter von drei Kindern kam sie nach Triebes zurück.

Eine Hommage an die Heimatstadt Triebes

Es wird geklopft an die große Scheibe der „Schneiderei“ in Triebes. Dann folgt ein Lächeln und ein kurzes Winken – Susanne Rother grüßt freundlich zurück und freut sich über so viel Aufmerksamkeit.