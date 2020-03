Eine Lösung nicht in Sicht

Zur Diskussion in der Ortsteilratssitzung in Triebes kam ich mir vor, als wäre ich mindestens um ein Jahr zurückversetzt. Denn ein Ergebnis für den Spielplatz im Wohngebiet Kühbergsflur ist noch lange nicht in Sicht. Währenddessen sind die Kinder älter geworden und ein Spielplatz für Kleinkinder wird möglicherweise bald nicht mehr benötigt. Jedenfalls nicht für diese Kinder. Dabei waren am Anfang der Auseinandersetzung um den Spielplatz alle so zuversichtlich. Standorte wurden ausgesucht, selbst finanzielle und tatkräftige Bekundungen für eine Beteiligung seitens einiger Bürger gab es , doch nun ist alles Schnee von gestern. Die Bereitschaft zur Unterstützung beim Aufbau der Bürger steht, doch steht auch immer noch die Frage nach dem Standort. Bürgerbeteiligung scheitert hier möglicherweise, ja woran denn? Die Stadt kann nicht investieren und die Triebeser haben kein Verständnis dafür, dass für sie kein Geld zur Verfügung stehen soll. Es ist eine verfahrene Sache. Vielleicht sollte man es mal mit einer offenen und ehrlichen Diskussionsrunde von beiden Seiten aus, versuchen. Wenn es hier kein Aufeinanderzugehen gibt, dann sehe ich die Gefahr, dass die Kinder erwachsen sind und vielleicht für ihre Kinder schon wieder um einen Platz zum Spielen streiten müssen.