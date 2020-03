Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine neue Lebensqualität für die Stadt Zeulenroda

Auf den Blumenrabatten entlang der Triebeser Straße auf der Höhe der Firma Bauerfeind AG in Zeulenroda-Triebes wird mächtig Hand angelegt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes Zeulenroda-Triebes gehen dem bewuchs mit dem Bagger zu Leibe. Entgegen ersten Befürchtungen, dass die Büsche einer glatten Rasenfläche, wegen der besseren und schnelleren Bearbeitung, weichen müssen, sind hier Neupflanzungen geplant.

Die Zeitung fragte im Bauamt der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes nach. Im gesamten Gewerbegebiet in Zeulenroda-Triebes sind Neupflanzungen geplant. Die alten teilweise toten Sträucher und Büsche werden entfernt. Sie hätten den Klimabedingungen nicht mehr stand gehalten. Das Salz auf den Straßen im Winter und vor allem die Trockenheit im Sommer, so wie in den vergangenen Jahren, würde den Pflanzungen sehr zu schaffen macht, so Diplom-Förstwirtin Anja Ungermann von der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes.

Pilz- und Schädlingsbefall durch zu wenig Niederschlag

Wenn alle Wurzeln aus dem Boden entfernt sind, dann wird neue Erde aufgeschüttet und eine Firma beauftragt mit den Neupflanzungen. Im Bereich der Firma Bauerfeind AG bis zum Verkehrskreisel im Gewerbegebiet Zeulenroda sollen klimaresistente Baumarten ihr Domizil erhalten und für Grün in der Stadt sorgen. „Die letzten beiden Jahre zeigten, wie wichtig es ist Stadtbäume auf klimatische Veränderungen vorzubereiten. Unsere Stadtbäume leiden derzeit enorm unter den fehlenden Niederschlägen und steigenden Temperaturen. Dies hat häufig Pilz- und Schädlingsbefall zur Folge und es gibt derzeit nur sehr wenige Baumarten die keine Schäden aufweisen“, erklärt Anja Ungermann.

Klimaresistente Baumarten werden gepflanzt

Nun sollen Baumarten gepflanzt werden, die laut aktuellen Studien mit den sich verändernden Klimabedingungen besser zurechtkommen. Das zu zählen neben Hopfenbuche, der Französische Ahorn , Ulmus „Lobel“, auch die schmalkronige Stadtulme genannt, aber auch die Winterlinde. Bäume bedeuten Lebensqualität für unsere Stadt und genau das ist das Ziel unserer Neupflanzungen, so Anja Ungermann.