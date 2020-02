Zeulenroda-Triebes. Gut eine Million Euro investiert der Zeulenrodaer Wasser-Abwasser Zweckverband in den Neubau des neuen Trinkwasser-Hochbehälters in Mehla. Der Neubau wurde notwendig, da eine Sanierung des vorhandenen Hochbehälters Kostenintensiver gewesen wäre.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine riesige Badewanne mit eisgekühltem Wasser

Die zwei zukünftigen Wasser-Hochbehälter mit je 300 Kubikmeter Inhalt sind rein äußerlich fertiggestellt. Die Betonhülle steht. Auch das Schieberhaus, der Eingangsbereich, ist bis zur ersten Etage gemauert. Mitte März sollen die Betonarbeiten abgeschlossen sein.

Betonarbeiten müssen Isolation erhalten

Nun müssen die Betonbauten isoliert werden. Sie sollen eine Wärmedämmung erhalten, damit das hier gespeicherte Wasser im Sommer kühl ist und im Winter nicht einfriert. Doch um Isolierarbeiten-Arbeiten ausführen zu können, ist es jetzt zu kalt. Zudem muss der Beton aushärten. Deshalb ist für insgesamt zwei Wochen Ruhe auf der Baustelle, bevor die Arbeiten wieder beginnen. Die Arbeiten liegen zur Zeit voll im Plan. „Uns haben die Temperaturen sehr gut mitgespielt“, sagt Elke Birkholz, Bauleiterin von dem Zeulenrodaer Wasser-Abwasser Zweckverband (WAZ), dem Gesamtbauleiter dieser Maßnahme.

Die Bauten verschwinden im Erdreich

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme wird hier oben, oberhalb von Mehla in Richtung Hirschbach nur noch die Spitze des Schieberhauses zu sehen sein. Alle anderen Bauten sind mit Erde angehäuft.

Nach Läwitz und Triebes, wird seit dem vergangenen Jahr in Mehla gearbeitet

Nachdem in den vergangenen Jahren in Läwitz ein Neubau eines Hochbehälters erfolgte, in Triebes eine komplette Sanierung vorgenommen wurde, laufen die Bauarbeiten in Mehla zum Bau des neuen Hochbehälters seit Anfang September im vergangenen Jahr. Die Fertigstellung wird für Ende Juni anvisiert.

Baukosten betragen eine gute Million

Bauauftragnehmer ist die Firma ZWT GmbH aus Schleiz. Die Baukosten betragen rund 1.200 Million Euro.

Während der neue Hochbehälter rein bautechnisch wächst und später einmal die stabile Trinkwasserversorgung in den Haushalten von Hohenleuben, Brückla, Mehla, Nässa, Hirschbach und Reichenfels absichert, fristet der alte Hochbehälter etwa 60 Meter weiter sein Dasein. Die technischen Anlagen und die Ausrüstung sind veraltet, eine Sanierung wäre aufwendiger und kostenintensiver gewesen, als der Neubau, so Birkholz.

Alter Hochbehälter in der unmittelbaren Nachbarschaft bleibt bis zur Fertigstellung in Betrieb

Dass während der Bauphase des neuen Hochbehälters der alte weiterhin in Betrieb ist, hat den Vorteil, dass die angeschlossenen Haushalte von dem eigentlichen Bau und der später zu erfolgenden Umprogrammierung kaum etwas spüren. Je zwei Kammern mit je 300 Kubikmeter Wasser werden auch jetzt wieder entstehen, nur eben nach neuesten Normen und mit modernen technischen Anlagen. Der alte Bau wird nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaues abgerissen und die Fläche als Grünfläche hergestellt werden, um mit dem Grundstückseigentümer den vereinbarten Flächentausch vollziehen zu können.