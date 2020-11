Eine sechs Tonnen schwere Voraussetzung für den Turmbau

Langenwolschendorf. Insgesamt sechs Tonnen wiegen die Stahlteile, die in dieser Woche am Standort für den zukünftigen 38 Meter hohen Aussichtsturm in Langenwolschendorf geliefert und montiert werden. Die Stahlteile werden vor Ort von den Mitarbeitern der Arnstädter Firma Stahlbau Wölk & Partner, montiert. Die Firma erhielt den Auftrag zum Turmbau durch den Zeulenrodaer Verein „Aussichtsturm Schöne Höhe“. Die Verbindungsscheiben und die Hülsen für die aufgehenden Säulen des zukünftigen Turmes werden auf der sechs mal sechs Meter großen Grundplatte verankert. Am Freitag wird dann die Betonplatte gegossen. Dazu sind 65 Kubikmeter Beton notwendig. Der Verein finanziert den Bau aus Fördermitteln und durch den Verkauf der Treppenstufen. Mehr Infos unter: www.schönehöhe-zr.de.